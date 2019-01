INTERVJUET PÅ «DEBATTEN»: Fredrik Solvang med Krfs nestleder Kjell Ingolf Ropstad tirsdag. Foto: SKJERMDUMP NRK

Fredrik Solvang angrer på bønnespørsmål i «Debatten»

Tirsdag stilte Fredrik Solvang den nyutnevnte barne- og familieministeren Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til veggs i «Debatten» på NRK1. Men det er et spørsmål den rutinerte programlederen angrer på at han stilte.

– Ber dere sammen?

Det spørsmålet stilte Fredrik Solvang Ropstad etter at han hadde fått konstatert at ministeren, hans statssekretær Julian Farner-Calvert og personlig sekretær Elisabeth Løland tilhører samme menighet, Oslo Misjonskirke.

– Spørsmålet burde ikke vært stilt. Det virker umotivert og bidrar bare til å tro at jeg her er ute etter kristenmannsblod. Grunnen til at jeg stilte spørsmålet var for å finne ut hvor tette og nære venner de er. Men det fungerte ikke, sier Fredrik Solvang til VG.

Reaksjonene lot da heller ikke vente på seg.

«Noen som sender mail og signerer med navn og postnummer mener jeg er en skam som bør tas av skjermen», skriver Fredrik Solvang på Facebook .

Han presiserer at han ikke er spesielt personlig engasjert i temaene han tok opp med Ropstad.

«Jeg prøver å spørre om det som er politisk og journalistisk interessant. Og i så måte angrer jeg på at jeg spurte om bønn, det var unødvendig», skriver Solvang videre.

Han forteller til VG at han har fått et tyvetalls «sinte» mailer etter intervjuet.

– Jeg ser av flere av tilbakemeldingene at intervjuet oppfattes som om jeg var ute etter å snevre inn rommet for hva det er mulig å mene og tro. Men det er aldeles ikke slik det er. Jeg forsøker på det stikk motsatte ved å forsøke å få han til å snakke fritt og ubesværet om de vanskelige dilemmaene han og partiet står i, og at det kan åpne rommet for hva det er mulig å snakke om, sier Solvang til VG.

Barne- og familieministeren reagerer imidlertid ikke negativt på «Debatten»-intervjuet:

«Fredrik Solvang er en journalist som jeg respekterer. Som politiker får jeg mange ulike spørsmål, og jeg reagerte ikke på at han spurte om bønn», sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) via sin pressekontakt i til VG.