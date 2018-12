KONKURRERTE: Jael Strauss var med i amerikanske «Top Model» som ble sendt i 2007. Her er hun helt til høyre, i en episode sammen med (f.v.) Sarah, Diana, Felicia og Samantha. Foto: Michael Yarish / The CW / Everett Collection

«Top Model»-deltaker (34) død av brystkreft

TV 2018-12-05T01:05:57Z

Jael Strauss, som var med i sesong 8 av den populære realityserien, skal ha dødd på hospice tirsdag, etter å ha fått en brystkreftdiagnose i oktober.

Publisert: 05.12.18 02:05

Det er kilder nær den tidligere modellen som forteller TMZ at Strauss døde tirsdag formiddag på et sykehus for døende og uhelbredelig syke, etter at tilstanden forverret seg mandag kveld. Hun skal ha vært bevisstløs noen dager før det.

I en uttalelse til TMZ, sier familie og venner:

«Den ene velsignelsen i dette er at vi fikk vist henne hvor mye vi elsket henne før hun døde. Hun gå så mange mennesker så mye glede.»

Strauss deltok i «America’s Next Top Model» sesong 8 i 2007, med Tyra Banks som programleder i modelljakten. Jael var med fram til episode 9, og kom på sjetteplass i konkurransen.

Hun delte selv diagnosen i en Facebook-oppdatering 4. oktober.

«Jeg hadde tenkt å skrive noe langt, men noen av dere fortjener å vite. 2. oktober fikk jeg diagnosen brystkreft i stadium IV. Den har spredd seg agressivt gjennom kroppen og er uhelbredelig. Med behandling kan jeg kanskje forlenge livet mitt lenger enn de «få månedene» legene sa jeg hadde igjen. Jeg vil ikke dø. Jeg trenger nok et mirakel som det jeg fikk i 2013.»

I 2012 stilte Strauss på TV-programmet «Dr. Phil», der hun snakket om sine problemer med avhengighet. I august i år delte hun på Instagram at hun feriet fem år med edruelighet.

5. oktober oppdaterer hun at diagnosens fulle navn var «rapidly progressive metastatic inflammatory breast cancer», og i november ble det startet en GoFundMe-innsamling for behandlingen hennes. Den har samlet inn 18.000 dollar.

En ikke navngitt nær venn sier til Fox News : «Jeg vil bare dele at Jael levde et rikt liv og elsket alle hun møtte betingelsesløst. Hun var en venn for alle og hjalp hundrevis av mennesker med å kvitte seg med avhengighet.»

Strauss’ siste oppdatering på Facebook var 22. november. Da skrev hun: «Første natt på hospice. Så mange ting jeg aldri visste om livet. Eller døden. Så mange ting.»