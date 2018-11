SJAKKTREKK: Magnus Carlsen og VM i sjakk sørget for at NRK2 hadde 279.000 seere på fredagskvelden. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Carlsen satte Skavlan sjakk matt

TV 2018-11-12T13:02:22Z

Skavlan fortsetter tilbakegangen og fredag ble han også slått av Magnus Carlsen og sjakk-VM på NRK2. 279.000 fulgte Carlsen mens det var 231.000 som så Skavlan på TV 2.

– Det var tøff konkurranse denne fredagen med sjakk på NRK gjennom hele kvelden. Da er det bra å se at Skavlan holdt seg nærmest stabil sett mot fredagen før, sier PR- og mediesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl i en kommentar.

Mens Skavlan bare hadde tilbakegang på seks tusen seere i forhold til fredagen før, sørget Magnus Carlsen for at Anne Lindmo for første gang denne høsten opplevde en dramatisk nedgang i antall seere.

Fredags-dronningen gikk fra 821.000 seere uken før til 589.000 seere på fredag,

– Det er helt klart Magnus Carlsen som stikker av med seerne. Det pleier ikke være 279.000 seere på NRK2 på en fredagskveld, sier analysesjef i NRK, Kristian Tolonen til VG.

For øvrig ser helgens seertall for sjakk-VM slik ut:

Fredag: VM sjakk: Parti 1 (NRK1): 193.000

Fredag: VM sjakk: Parti 1 (NRK2): 279.000

Lørdag: VM sjakk: Parti 2 (NRK1): 289.000

Lørdag: VM sjakk: Parti 2 (NRK2): 129.000

– Vi vet fra tidligere at sjakk er godt TV og når sjakken starter påvirker det TV-seingen også for så store ting som «Gullrekka». Det var ikke bare Lindmo som merket konkurransen fra Magnus Carlsen på fredag. Også «Nytt på nytt» mistet seere, fortsetter Tolonen.

NRKs flaggskip hadde 1.013.000 seere forrige fredag – og endte opp med 813.000 denne fredagen.

For TV 2s vedkommende er det «Senkveld med Helene og Stian» som er det sterkeste kortet på fredagene. De kunne faktisk i motsetning til de fleste andre programmer på fredagskvelden notere seg for en økning i antall seere fra 388.000 uken før til 418.000 denne fredagen.