STORT FALL: I fjor høst hadde Fredrik Skavlan et snitt 686.000 seere på NRK. På veien til TV 2 er nesten 400.000 av dem blitt borte.

TV-eksperter: Derfor sliter Skavlan

2018-10-05

Seertallene til Skavlan har falt som en stein etter at han skiftet kanal fra NRK til TV 2. Men i Sverige vil de fremdeles ha den norske talkshow-kongen.

Publisert: 05.10.18

Forrige fredag hadde Fredrik Skavlan en halv million færre seere enn Lindmo og endte opp med 288.000 seere. Samtidig har Skavlan nesten ikke mistet seere i Sverige.

– For oss teller langt flere faktorer enn akkurat hvor mange seere Lindmo har på NRK . Vi har akkurat begynt dette eksperimentet, og Skavlan-seertallene, så vel digitale som lineære, kommer til å gå opp og ned, sier kanaldirektør i TV 2 , Trygve Rønningen til VG.

Så langt er dette tallenes klare tale:

Skavlan høst 2017 på NRK1: 686.000.

Skavlan vår 2018 på NRK1: 705.000.

Skavlan høst 2018 på TV 2: 288.000 forrige fredag.

Det er en nedgang i antall seere på 97.000 fra uken før - og 152.000 i forhold til TV 2-premieren.

– Man kan ikke bare flytte en NRK-profil til en annen kanal og forvente de samme seertallene. Med sport kan man gjøre det, og seerne flytter med. Men det gjelder ikke nødvendigvis et talkshow som Skavlan, sier Marianne Massaiu, TV-sjef i mediebyrået Media Com til VG.

– Det krever mer å få flyttet Skavlans seere fra NRK til TV 2. Skavlan må opparbeide seg ny lojalitet hos seerne. Men det kan ikke forsette slik for TV 2s vedkommende. De hadde helt klart forventet høyere seertall, og Skavlan har så langt ikke levert, hverken lineært eller digitalt. Men det er likevel for tidlig å konkludere, sier TV-sjef Morten Wiberg i Carat Media til VG.

Selv om hverken Massaiu eller Wiberg er i tvil om at Skavlan har skuffet så langt, betyr ikke det at de 140 millioner kroner som TV 2 ifølge Dagens Næringsliv måtte legge på bordet for en toårskontrakt med Skavlan, er bortkastet.

– Alt henger sammen med alt. Det å få en profil som Skavlan til kanalen er av betydning av flere grunner. Det er med på å gi en god flyt i sendeskjemaet. Talkshow er en del av den norske fredagskvelden. TV 2 er, og ønsker å være, en viktig aktør med aktualitet og sterke profiler. Noe de beviser gjennom dette, sier Marianne Massaiu.

Samtidig som seertallene for Skavlan stuper i Norge, holder akkurat det samme programmet seg stabilt i Sverige , der programmet fremdeles sendes på STV1. Så langt i høst har Skavlan blitt sett av i snitt 1.241.000 seere - og det er 143.000 færre seere i forhold til samme periode i 2017. Men markedsandelen er den samme, 41 prosent.

Trygve Rønningen sier dette om TV 2s muligheter til å påvirke innholdet i Skavlan - ikke minst med tanke på å gjøre det mer «norsk».

– TV 2 har en egen prosjektleder som jobber tett opp mot Skavlan-redaksjonen. Vi deltar selvsagt i diskusjonen rundt gjestevalg hver eneste uke. Men det er også viktig å merke seg at vi har valgt å være med på en reise ut i verden med Skavlan. Og slik får vi topp-gjester som Amanda Knox og Jon Bon Jovi i Skavlans New York-studio.

– Skavlan på TV 2 kan fort se ut som et copy-paste program fra NRK. Men samtidig er det vanskelig å endre på selve konseptet. Nyvinningen for TV 2 ligger i det digitale, at de skal utnytte innholdet bedre på sine digitale flater, sier Morten Wiberg.

Men Trygve Rønningen avviser at Skavlan på TV 2 kan minne seerne for mye om et «gammelt» NRK-program.

– TV 2 er klar over at Skavlan har vært på lufta i 20 år i NRK. Programmet har vært i kontinuerlig utvikling, og vil fortsatt være det, sier Rønningen.

– Hvilken betydning har det at Skavlan ikke er endel av NRKs gullrekke og som sådan ikke kan nyte godt av en million seere som akkurat hadde sett «Nytt på nytt» og som lett kunne bli med videre?

– Det sier seg selv at et program som har en million seere i lead-in vil nyte godt av det, uansett kanal og program, sier Rønningen

– Det er stor forskjell på å ligge etter «Nytt på nytt» på NRK og nyhetene på TV 2, sier Wiberg.

Trygve Rønningen forklarer noe av årsaken til de dårlige seertallene med at Skavlan har de første to ukene vært i direkte konkurranse med «Nytt på Nytt» under den første delen av programmet.

– Dette er den tøffeste sendetiden et TV-program kan ha. Måler vi opp de tre første sendingene under ett, nådde Skavlan likevel omtrent like mange seere under 40 år som NRK, sier Rønningen.

Han poengterer at ser man samlet på de tre første programmene, har Lindmo omtrent tre ganger så mange seere som Skavlan i aldersgruppen 60 – 79 år.

– Akkurat det er det ingen reklamekjøpere som er lei seg for, sier Rønningen.

Ikke klager de heller. Lave seertall for Skavlan til tross, betyr ikke det færre reklamekroner i kassa for TV 2. Tvert imot.

– De kommersielle TV-kanalene selger eksponeringer og TV 2 har totalt sett vekst på fredager. Svært mange annonsører har lyst til å være i programmer som familien ser sammen. Idol og Senkveld er programmer som annonsørene er glad i. Dette er programmer som er kommersielt interessante og gir det vi kaller samseing hvor vi når familier med barn. Her er TV 2 i en særklasse, sier Massaiu.