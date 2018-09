KRITISK: Ingvar Olsen var lykkelig da han vant «Idol» for fire år siden, men har i dag blandede følelser rundt konseptet. Foto: ALVIN SANTOS

«Idol»-Ingvar: – Premien er nesten som en straff

Ingvar Olsen (27) tror det hadde vært til hans fordel om han ikke hadde vunnet «Idol» i 2014.

Publisert: 12.09.18 14:11

Tromsø-mannen trodde i 2014 at han skulle snu «Idol-forbannelsen» og bryte rekken av vinnere som nærmest har forsvunnet inn i glemselen.

Hvert år, med unntak av første runde i 2003 da Kurt Nilsen (39) vant, har vinnerne endt opp med å bli overskygget av deltagere som havnet lenger ned i konkurransen.

« Det er bedre å bli nummer to. Spør bare Gaute Ormåsen, Tone Damli, Margaret Berger, Bjørn Johan Muri og Eirik Søfteland », skrev VGs Stein Østbø i kommentaren «Vinneren taper» før finalen i 2014.

– Trykket var veldig stort under og rett etter «Idol». Men så ble det stille, sier Ingvar til VG.

Det tok ni måneder før premie-EP-en kom ut. For ett år siden valgte Ingvar, Sony og manager David Eriksen å avslutte avtalene, noe som var en felles beslutning. Ingvar er nøye på at han ikke vil kritisere samarbeidspartnerne, men han er tydelig kritisk til konseptet.

– Det problematiske er at ingen av aktørene velger hverandre. Plateselskap og management er bundet til den vinneren de får, mens vinneren er like forpliktet. Det blir litt som et tvangsekteskap. Man har på forhånd ingen garanti for at partene passer sammen, eller har samme mål og ambisjoner. De andre deltagerne, derimot, står friere og kan velge hvem de vil jobbe med.

Uten at han vil rette pekefingeren mot noen, sier Ingvar at det manglet oppfølging på mange plan.

– Da er det ikke så rart at det blir stille. Jeg vil ikke gå i detaljer, men kan si at det var surrealistisk, og at jeg som artist ble stående ganske alene.

Ingvar tror forhåndsoppfatningen av at vinneren ofte taper i «Idol», er en selvoppfyllende profeti.

– Jeg føler at med en gang du går av scenen som vinner, får bransjen og media en skeptisk holdning til deg. Da blir det vanskelig å få til noe.

– Sett i ettertid, skulle du ønske at du ikke hadde vunnet?

– Det sier seg vel egentlig at det hadde vært en fordel ikke å bli nummer én og havne i dette mønsteret.

– Hvordan mener du at mønsteret kan brytes?

– Premien kunne være å ikke vinne en platekontrakt. Premien er nesten som en straff. Det vil jeg faktisk påstå, svarer Ingvar.

I dag har han full kontroll over egen karriere. Han eier selv den nye musikken, og utgir den gjennom en distribusjonsavtale. Nylig slapp han singelen «Lost Together». Ingvar har også nytt management.

Selv om Ingvar gikk rett fra gutterommet til «Idol», har han levd av musikken siden.

– Jeg har selv bygget meg opp med konserter, events og utgivelser, sier 27-åringen, som i høst er aktuell i en forestilling på Hålogaland Teater og senere juleturné.

David Eriksen i Eccentric sier til VG at det er mulig at selve konseptet med en platekontrakt og management som premie, er gått ut på dato.

– Ting har forandret seg enormt fort de siste årene. Man kan godt si at det er problematisk for en vinner og få utdelt et plateselskap og et management, men det er ikke lett for andre part heller, sier Eriksen.

– Man vet aldri hva slags artist man ender med å jobbe med. Når det er sagt, så er Ingvar en usedvanlig hyggelig artist. Utfordringen, som gjorde at ting tok veldig lang tid for både Sony og meg, er at Ingvar har en veldig spesifikk karakter i stemmen, som gjorde at det tok tid å finne riktig musikalsk materiale. Hadde Ingvar skrevet mye musikk selv, ville prosessen gått raskere.

Leif Ribe i Sony Music er enig i Ingvars refleksjoner og sier at det er en av grunnene til at Sony har valgt ikke å involvere seg i «Idol» og tilvarende konsepter de siste årene.

– Etter mange års erfaring med disse konseptene, fremmet vi for en stund siden et forslag til formateierne om ikke å låse seg til ett plateselskap. Vi tror det hadde vært mer gunstig for alle om det kun var en pengepremie eller lignende, og at plateselskapene i etterkant kunne slåss om å få signere artistene de ønsket.

I Ingvars tilfelle mener Ribe at alle parter viste godvilje for å oppfylle forpliktelsene, men at det nok stemmer at det var en «mismatch» på både plateselskap- og management-siden.

Kjartan Salvesen (41) , Jorun Stiansen (34) , Aleksander Denstad With (31) , Glenn Lyse (44) , Jenny Langlo (25) , Siri Vølstad Jensen (23) og Marius Samuelsen (20) har alle vunnet – og delvis forsvunnet. Deltagere som har fått mer fart på musikkarrieren, er Astrid Smeplass (21) , Sandra Lyng (31) , Linnea Dale (27) , Eva Weel Skram (32) , Alejandro Fuentes (30) , Jesper Jenset (21) og Maria Mittet (39) .

Marius Samuelsen, ferskeste vinner fra 2016 , opplyser om at kontrakten med Warner er oppfylt og avsluttet, men at han har samme management.

Først i januar i år fikk Marius gitt ut premiesinglene. Han ser likevel ikke på seieren som et hinder.

– Jeg tenker at det mest av alt er tilfeldigheter, sier han om det faktum at vinnerne ser ut til å streve mer enn de som kommer lenger ned i konkurransen.

– For meg har det vært en utrolig gøy og lærerik opplevelse, som har gitt meg gode kontakter. Idol var en «stepping stone». Nå skal jeg ta meg god tid for å finne min plass i bransjen.

Marius er lærerstudent i Oslo, men tar spillejobber og lager ny musikk.

Siri Vølstad Jensen vant i 2013 . Hun hadde kontrakt i to år og fikk gitt ut plate før avtalen opphørte. Siri er takknemlig for «Idol»-seieren og synes ikke at premien begrenset henne.

– Jeg fikk muligheter jeg ellers ikke ville fått, men jeg var jo så ung. Etter to år valgte jeg byggingeniør-studier i stedet. Karrieren min hadde nok ikke vært bedre om jeg ikke hadde vunnet, sier Siri, som fortsatt tar spillejobber iblant.

TV 2 sender nå sesong 10 , og premien er i år platekontrakt med Universal. TV 2s programredaktør Jarle Nakken forklarer at «Idol» handler om å vinne publikum på TV.

– Ser man på den lange rekken av artister som har sprunget ut fra «Idol», er det hevet over enhver tvil at konseptet har vært et formidabelt tilskudd til norsk musikkbransje de siste 15 årene. Det er riktig at mange av dem som har gjort størst suksess ikke nødvendigvis er vinnerne. Likevel er vi av den oppfatning av at premien er lukrativ, og bør være ettertraktet for de mange som drømmer om en artistkarriere, sier Nakken.

Han mener at premien gir vinneren en mulighet til å satse videre med et stort apparat i ryggen, men at videre suksess avhenger av en rekke faktorer.

– Blant annet handler det om at dette i stor grad er opp til deltagerne selv, altså en egeninnsats, kombinert med innsatsen til plateselskap og eventuelle managere. Det tar tid å bygge en artistkarriere, sier Nakken.