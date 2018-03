INSTA-PAUSE: - Jeg har ikke klart å kommunisere budskapet mitt på riktig måte, og som konsekvens har jeg fornærmet og såret noen. Det har ikke vært min intensjon. forklarer Ulrikke Falch. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Derfor setter Ulrikke Falch instagram-kontoen sin på pause

Publisert: 17.03.18 17:47 Oppdatert: 17.03.18 18:19

«Skam»-skuespiller Ulrikke Falch har satt sin populære Instagram-konto med over en million følgere på pause. - Det er ikke alvorlig eller meningen å være overdramatisk, jeg bare velger å ta en pause for min egen skyld.

Skuespilleren, som har hatt over en million følgere på Instagram, har altså satt kontoen sin på pause. I en uttalelsen skriver skuespilleren:

«Jeg har kritisert kjendiser og influencere for å profitere på unge menneskers usikkerhet, seksualisere kroppen sin, og reklamere for plastisk kirurgi. Det har tolkes dithen at jeg mener kvinner ikke skal vise hud eller at man ikke kan legge ut bilde av maten sin. Det mener jeg da altså ikke. Jeg har ikke klart å kommunisere budskapet mitt på riktig måte, og som konsekvens har jeg fornærmet og såret noen. Det har ikke vært min intensjon»

Så sent som for en uke siden var Ulrikke Falch en av dem som ble invitert på debatt hos NRK under kvinnedagen 8. mars. Hun startet debatten med å kritisere bloggindustrien og «skjønnhetstyranniet».

– Bloggere som treffer en ung målgruppe, kommuniserer til leserne om å få bedre hud, vakrere rumpe og lengre hår. De tar utgangspunkt i at alle er et produkt som må forbedres, sa hun.

Falch var nominert under årets Vixen Influencer Awards, men valgte å trekke seg . I debatten sa hun også at hun ønsker å være en motstemme til bloggindustrien.

– Jeg er sårt tiltrengt, og det ansvaret kommer jeg til å ta, sa Falch.

Men nå velger hun altså å sette en fot i bakken og ta en pause:

– Da jeg begynte med dette prosjektet som handler om å dekonstruere samfunnets forventninger og press rettet mot unge, var jeg sikker på at jeg skulle klare å prioritere saken foran meg selv. Unngå å bli påvirket av kommentarer, hele tiden tjene et viktigere mål, og holde meg saklig. Jeg trodde jeg skulle klare å stå i det å være en meningsbærer, men nå trenger jeg en pause. Jeg er ikke et offer, men jeg er så personlig involvert at jeg nå ikke klarer å forholde meg saklig til kritikken jeg mottar, eller kommunisere budskapet mitt på riktig måte. Jeg er jo 21 år og feiler mens jeg prøver.

Ulrikke Falch skriver videre at hun har planer om å holde ut som aktivist en stund:

– Da tror jeg det er en god idé å ta seg en pause fra sosiale medier og reflektere over hva man har lyst til å si og hvordan. Det er ikke alvorlig eller meningen å være overdramatisk, jeg bare velger å ta en pause for min egen skyld, avslutter Ulrikke Falch.

Kontoen på Instagram har vært enormt populær - og hun har høstet mye ros for sine utspill, men ikke alle har vært like begeistret. En av de som irriterte seg kraftig over Falch og kampanjen «postitgeriljaen»som hun satte i gang sammen Susanne Kaluza i fjor sommer, var Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen.

– Nok en gang handler det om å redusere kvinner og jenter til kropp, sa Eilertsen i podkasten «Aftenpodden», som også ble fulgt opp av Dagsrevyen.