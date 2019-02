REALITYSTJERNE: Isabel Adrian, her på en prisutdeling i Los Angeles for en tid siden. Foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Svensk Hollywood-frue brutalt ranet i Stockholm

Svenske aviser omtalte ranet da det skjedde 1. februar, men først nå står TV-kjendis Isabel Adrian (41) frem og sier at hun er offeret.

Publisert: 27.02.19 17:44







– Hun har det veldig vanskelig etter hendelsen, sier advokat Emma Ragnarsson i en pressemelding ifølge Aftonbladet.

Den svenske avisen meldte for et snart fire uker siden at en TV-profil hadde vært utsatt for et grovt ran i Stockholm sentrum. Da ville ikke Adrian – kjent fra realityserien «Svenske Hollywoodfruer» – at navnet hennes skulle offentliggjøres.

Nå står 41-åringen frem, via sin advokat, for å unngå spekulasjoner – og for å forklare hvorfor hun de siste ukene har trukket seg helt tilbake og ikke vært å se i sosiale medier.

Husker du? Brøt taushetsplikt

Slått med pistol

Ranerne skal ha slått til midt på lyse dagen. Adrian, klesdesigner, produsent, forfatter og modell, skal ha vært i ferd med å kjøre ut fra et parkeringshus da en annen bil kjørte frem og sperret for henne.

Aftonbladet omtaler «gjerningsmenn» og sier at disse så hoppet inn i TV-kjendisens bil, der de skal ha truet henne og slått henne i hodet med en pistol. Deretter skal de ha forsvunnet med hennes verdisaker, deriblant håndvesken, to mobiltelefoner, bilnøkler, smykker, penger og husnøkler.

Pågrepet

Avisen skriver at to menn er pågrepet og varetektsfengslet for ranet, som politiet mener var planlagt spesielt mot Adrian, som i tillegg til å ha sin base i Los Angeles, også har leiligheter hjemme i Sverige .

TV-krangel: Hollywoodfruer i strupen på hverandre

Advokaten opplyser i pressemeldingen at Adrian nå har forlatt Sverige for å hvile og komme seg til hektene igjen.

– Min klient er selvfølgelig svært rystet og sjokkert over episoden. Av sikkerhetsmessige årsaker holder hun seg nå unna offentligheten, sier Ragnarsson.

Hun legger til at realitystjernen ber om respekt for privatlivets fred.

Adrian er gift med Swedish House Mafia-musiker Steve Angello (36), og de har to barn sammen.

Anna Anka: Skjeller ut de andre fruene

KOLLEGER: Maria Montazami, Margareta Svensson, Isabel Adrian og Gunilla Persson er alle kjente TV-fruer – her på et bilde fra 2012. Foto: TV 3