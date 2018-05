TAPTE TV-KAMPEN: Øivind «Elg» Elgenes vant over Eirik Søfteland i finalen av «Århundrets stemme». Men programmet ble knust av den internasjonale finalen i Eurovison som NRK1 sendte samme kveld. Foto: Thomas Reisæter

TV-eksperter om «Århundrets stemme»: - Ikke godt nok

Publisert: 15.05.18 16:07

TV 2 valgte å sende finalen av «Århundrets stemme», vårens store lørdagsatsing, samme kveld som NRK viste finalen i Eurovision Song Contest. Det fikk kanalen svi før.

– Det var mildest talt ikke særlig taktisk, sier TV-sjef Morten Wiberg i Carat Media til VG.

– Vi vet selvsagt at finalen i Eurovision Song Contest er et av årets mest sette tv-programmer og tok høyde for dette ved å flytte «Århundrets stemme»-finalen frem, slik at vinneren ble kåret før kl. 21.00 – altså før Eurovision-finalen startet, sier PR- og mediesjef i TV 2 , Jan-Petter Dahl til VG.

Likevel var det bare 183.000 så Øivind «Elg» Elgenes vinne konkurransen, mens nesten 1,4 millioner så israelske Netta Barzilai gå helt til topps i lørdagens Eurovision-finale.

– Det er jo ingenting som slår Eurovision. Såpass burde TV 2 ha tenkt på, sier Morten Wiberg,

Kun en gang tidligere denne våren har «Århundrets stemme» hatt lavere seertall og det var 10. mars da NRK1 sendte den norske finalen i Melodi Grand Prix. Da var det bare 157.000 som så programmet.

Premiere-programmet, som ble sendt 3. mars, hadde forøvrig 399.000 seere. I snitt ble «Århundrets stemme» sett av 257.000 seere denne våren.

– Dette er ikke godt nok. TV 2 er tross alt en «helgekongene» ved siden av NRK, sier TV-sjef Marianne Massaiu i Mediacom til VG.

Hun reagerer også på de store variasjonene i seertallene fra uke til uke.

– Det tyder på liten lojalitet hos seerne, sier Marianne Massaiu.

Fakta Seertallene «Århundrets stemme» 3.3.18: 399.000 10.3.18: 131.000 17.3.18: 365.000 24.3.18: 204.000 7.4.18: 309.000 14.4.18: 233.000 21.4.18: 229.000 28.4.18: 235.000 5.5.18: 267.000 12.5.18: 183.000 Fotnote: Disse seertallene inkludere førstegangs seeing og opptaksseing samme kveld.

- Det er ingen tvil om at det har vært store variasjoner i tallene fra lørdag til lørdag. Noe av grunnen er at vi har møtt tøff konkurranse på flere av lørdagene, men vi ser at snittet endte på i underkant av 300.000 seere i total screen rating, sier Jan-Petter Dahl i TV 2.

Total screen rating er tallene fra direktesendingen pluss opptak, seing på nett og eventuelle repriser.

– Jeg mener at snitt-tallet for alle programmene burde ligget på 400.000 –500.000 seere, sier Morten Wiberg.

Dahl påpeker at det tar tid å sette et helt nytt konsept, og at TV 2 har sett en positiv utvikling i engasjementet rundt programmet underveis.

Han vil imidlertid ikke slå fast at TV 2 satser videre på konseptet.

– Vi ser helt klart et potensial i formatet. Nå skal vi i første omgang foreta en grundig evaluering av første sesong før vi konkluderer med tanke på programmets videre fremtid, sier Jan-Petter Dahl.