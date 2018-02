KNALLHARD FEIDE: Stemningen mellom Kim Cattrall (t.v.) og Sarah Jessica Parker er vesentlig dårligere enn hva dette bildet fra 2008 hinter om. Foto: NTB SCANPIX

Sarah Jessica Parker hudflettes av «Sex og singelliv»-kollega Kim Cattrall

Publisert: 10.02.18

Kondolerte Cattrall med brorens bortgang. Det var ikke velkomment.

Kim Cattrall (61) er rasende på sin skuespillerkollega Sarah Jessica Parker (52), og beskylder superstjernen for å utnytte en familietragedie.

Cattralls bror Chris (55) ble funnet død på sin eiendom sist helg, kun timer etter at storesøsteren gikk ut i sosiale medier og ba om hjelp til å finne ham. Politiet opplyste at det ikke var noe mistenkelig ved dødsfallet.

Skuespilleren fortalte om brorens bortgang på Instagram søndag. Sarah Jessica Parker var blant de mange som uttrykte medfølelse i kommentarfeltet.

– Kjæreste Kim, sender kjærlighet og kondolanser til deg og dine, lykke på reisen til din elskede bror. Xx, skrev hun.

– Hykler

Nå har Parker fått svar av Cattrell, i en ny post på Instagram .

– Jeg trenger ikke din kjærlighet og støtte i denne tragiske tiden, @sarahjessicaparker, melder hun i plakatformat, og utdyper i tekst:

– Min mor spurte meg i dag: «Når skal @sarahjessicaparker, den hykleren, la deg være i fred?», tordner Cattrall.

– Din stadig utstrakte hånd er en smertefull påminnelse om hvor ondskapsfull du var da og nå. La meg gjøre dette VELDIG klart. (Om jeg ikke har gjort det allerede.) Du er ikke min familie. Du er ikke min venn. Så jeg skriver nå for å be deg en siste gang om å slutte å utnytte vår tragedie for å gjenreise ditt «grei jente»-image.

Torsdag forsvarte Parker sin kondolanse overfor Entertainment Tonight .

– Hvis du har noen i livet ditt, enten du har kontakt med dem eller ikke, som har det vondt av en eller annen grunn, vil du instinktivt ønske å uttrykke kondolanser eller sorg eller bare la dem vite at du tenker på dem.

Kun dager før Cattrall-familiens tragedie fortalte Parker at hjertet hennes var knust over uttalelser Cattrall kom med sist høst. Da sa Cattrall at de aldri hadde vært venner. Hun har også beskrevet forholdet dem imellom som «giftig».

Parker har hintet om at det kan komme en tredje «Sex og singelliv»-spillefilm, men Cattrall har gjort det klart at hun ikke blir med i den.

I Instagram-posten legger Cattrall ved en link til en New York Post -artikkel som handler om hva som foregikk i kulissene mens den populære TV-serien ble spilt inn mellom 1998 og 2004.

Der skal Cattrall ha følt seg frosset ut, spesielt av Parker.