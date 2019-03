HØRING: Felicity Huffman avbildet mens hun venter på heisen i Los Angeles Federal Court of Justice tirsdag. Foto: DAVID MCNEW / AFP

«Frustrerte fruer»-stjernen arrestert – sterkt preget i retten

Felicity Huffman (56) så svært medtatt ut da hun tirsdag møtte opp i retten, tiltalt for svindel og bedrageri.

Hollywood -stjernen, kjent fra blant annet «Frustrerte fruer», «American Crime» og «Transamerica», er arrestert i forbindelse med den massive universitets- og college skandalen i USA.

Et stort presseoppbud hadde samlet seg ved Los Angeles Federal Court of Justice tirsdag ettermiddag, etter at tiltalen var blitt kjent, og ryktet hadde spredt seg om at Huffman ville vise seg.

Oppsøkt av bevæpnet politi

12 timer tidligere hadde bevæpnede FBI-agenter ifølge Deadline møtt opp hjemme hos skuespilleren med arrestordre.

Iført høyhalset, tynn jakke, sorte bukser og med briller og håret i hestehale, var det en alvorspreget skuespiller som gjorde sitt beste for å unngå mediene, da politimenn geleidet henne inn i rettsbygningen.

REDUSERT: Felicity Huffman hadde ingen god dag tirsdag. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

Senere kom også Huffmans skuespillerektemann, «Shameless»-stjernen William H. Macy (69), til rettsbygningen – også han tydelig preget. Under rettsmøtet skal han ha sittet med bøyd hode og lest i papirer.

Kausjon betalt

Under høringen, der ti andre tiltalte også var til stede, skal Huffman ha forsikret dommeren om at hun forsto tiltalen mot seg.

Ifølge nyhetsbyrået Wenn trengte hun ikke erklære seg skyldig eller ikke skyldig under gårsdagens rettsmøte. Hun må imidlertid møte til ny høring i Boston 29. mars.

Imens er den prisbelønte stjernen løslatt mot en kausjon på om lag to millioner kroner. Hun skal i tillegg ha blitt fratatt passet sitt i påvente av rettssaken. Det var ektemannen som etter høringen signerte papirene kausjonspapirene for å få Huffman løslatt.

Skal ha jukset ungene inn på skoler

Huffman er blant de 50 personene som er tiltalt for å ha blitt brukt ulovlige metoder i opptakene til flere universiteter og skoler, blant annet ved hjelp av bestikkelser. Tiltalene går også ut på at flere eksamener før opptak skal være utført av en annen enn studentene selv. Saken har fått navnet «Operation Varsity Blues».

Den angivelige svindelen dreier seg om å ha sikret idrettsstudenter plass på eliteuniversiteter, uavhengig av om de var kvalifisert eller ikke.

Saken ble offentlig kjent tirsdag da NBC News presenterte utdrag fra rettsdokumenter.

I SØKELYSET: Felicity Huffman på vei ut fra høringen etter å ha betalt kausjon. Foto: MIKE BLAKE / REUTERS

Tiltalt er også skuespiller Lori Loughlin (54), blant annet kjent fra komiserien «Full House». De to skuespillerne skal ha blitt avslørt etter at FBI avlyttet telefonsamtaler de skal ha hatt med et vitne, som skal ha vært med på ulovlighetene.

Tiltalen mot Huffman går angivelig ut på at hun skal ha betalt en «veldedighetskompensasjon» på om lag 130.000 kroner for å få datteren inn på skolen. Senere skal 56-åringen ha gjort en lignende avtale for sin yngre datter, før hun trakk seg fra avtalen.

Loughlin på sin side skal sammen med designerektemannen Mossimo Giannulli (55) ha betalt bestikkelser på over 4,3 millioner kroner i bytte for å få sine to døtre inn i på UCLA, University of California i Los Angeles.

Loughlin er utenbys på jobb og har så langt ikke møtt i retten, men ifølge amerikanske medier er det utstedt arrestordre på henne. TMZ skriver at hun vil melde seg onsdag. Ektemannen var blant de pågrepne tirsdag. Også han så medtatt ut da han møtte opp i retten.

Blant skolene som er involvert i skandalen, er Georgetown University, Stanford University, University of San Diego, USC, University of Texas, Wake Forest, Yale og UCLA.

EKTEMA NEN: William H. Macy og et ikke navngitt følge på vei inn i rettsbygningen tirsdag. Foto: Alex Gallardo / TT NYHETSBYRÅN

Saken har vakt voldsom oppstandelse. En som føler for å forsikre at han ikke har jukset sine barn inn på skoler, er skuespiller Rob Lowe (54). Han skrev på Twitter at han er stolt av sine «ærlige, hardtarbeidende sønner». Han har senere slettet meldingen.

TV-stjernen Lena Dunham (32) kan heller ikke dy seg:

«Alle de som er involvert i denne college-svindelen, burde i stedet ha lagt pengene sine sammen og startet et lite elite-college, der Lori Loughlin kan lære dem å smile».

STJERNEPAR: Felicity Huffman og William H. Macy på Emmy-utdelingen i Los Angeles i fjor. Foto: VALERIE MACON / AFP