Jussie Smollett tiltalt på 16 punkter

«Empire»-skuespilleren tiltales for brudd på offentlig ro og orden.

CBS News er blant mediene som melder dette.

Den 36 år gamle skuespilleren, som spiller Jamal Lyon i Fox-suksessen «Empire», hevdet overfor politiet at han ble angrepet av to maskerte menn utenfor en Subway-restaurant den 29. januar, og at mennene banket ham opp og kom med rasistiske og homofobe tilrop. Han sa også at de skal ha sagt «Dette er MAGA-land».

Smollett er afrikansk-amerikaner og åpent homofil. Han har sagt han tror overfallet kom fordi han er en uttalt motstander av Donald Trump.

Ifølge Vanity Fair er han nå tiltalt for 16 tilfeller av brudd på offentlig ro og orden for å ha avgitt falsk forklaring. Hver av tiltalepunktene skal ha en strafferamme fra betinget til fire års fengselsstraff. Tiltalepunktene skal være delt inn i to grupper: Noen fra Smolletts første forklaring om det påståtte overfallet, og noen fra avhøret hos politiet senere samme dag.

I februar ble Smollett siktet for brudd på offentlig ro og orden for å ha avgitt falsk forklaring til politiet. Han ble senere løslatt mot en kausjon på 100.000 dollar.

Politiet arresterte senere to afrikansk-amerikanske brødre for angrepet, men situasjonen snudde da de forklarte at Smollett hadde betalt dem 3500 dollar - eller drøyt 21.000 kroner - for å hevde at de angrep han.

For halvannen uke siden meldte Smollett seg til politiet, men har hele tiden ment seg uskyldig i å avgi falsk forklaring. Han har også fått sparken fra «Empire».

Ifølge CNN har Smolletts advokater så langt ikke kommentert den nye tiltalen. Da siktelsen kom i februar, sa de dette:

«I likhet med andre borgere, er Smollett antatt uskyldig inntil det motsatte er bevist, spesielt når det har vært en etterforskning som dette, hvor både riktig og uriktig informasjon skal ha blitt lekket. Disse omstendighetene tatt i betraktning, planlegger vi å gjennomføre en grundig undersøkelse og presentere et agressivt forsvar.»

Ifølge en CBS-lokalkanal har flere titalls ansatte ved Northwestern Memorial Hospital, der Smollett fikk behandling etter det angivelige angrepet, fått sparken for å ha tatt seg inn i Smolletts pasientjournal. Kilder anslår at så mange som 60 ansatte eller flere har fått sparken.

Fredag ble det også kjent at politiet i Chicago har igangsatt en internetterforskning i saken.

Saken oppdateres.