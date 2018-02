IKKE GLAD: Andreas Ygre Wiig er skuffet over å bli slått av Isabel Bianco. - Jeg hadde spesielt trent og forberedt meg på flere av de tradisjonelle øvelsene som jeg visste ville komme i semifinalene, sier han. Foto: NRK

Ygre Wiig ute av «Mesternes mester»: – Surt å bli slått ut nå

Publisert: 16.02.18 20:54 Oppdatert: 16.02.18 22:39

TV 2018-02-16T19:54:08Z

– Det var rett og slett surt å bli slått ut av «Mesternes Mester» nå rett før semifinalene, sier den tidligere snowboard-stjernen Andreas Ygre Wiig (36) til VG.

Fredag kveld måtte han forlate den populære TV-konkurransen etter at han ble slått ut av natt-test-veteranen Isabel Blanco.

– Det hadde gått veldig bra helt til da, og det var helt klart det punktet i konkurransen hvor det er surest å ryke ut. Kanskje ble det litt jentene mot gutta, at det var derfor jeg ble valgt fremfor Gro som lå på nest siste plass. Men slik er jo spillet, fortsetter Andreas.

Han legger ikke skjul på at han gjerne skulle vært med videre i «Mesternes Mester». Motivasjonen var stor og han hadde blant annet engasjert en personlig trener, Michael Parchment, tre ganger verdensmester i Tae Kwon Do, for å få hjelp til å komme i form igjen etter at han hadde lagt opp året før.

– Jeg hadde veldig stor glede av å være med - og jeg hadde spesielt trent og forberedt meg på flere av de tradisjonelle øvelsene som jeg visste ville komme i semifinalen. Egentlig handlet det bare om noen millimeter. Hadde jeg ikke lagd krittstykket litt for stort, ville jeg ha vunnet dagens tema og vært sikret mot å havne i natt-test. Men akkurat som i idretten forøvrig - marginene er små, sier Wiig.

Årets sesong av «Mesternes Mester» ble spilt inn i Faro i Portugal i juni ifjor. Nesten tre uker var Andreas borte fra sønnen Leo og samboeren Hannah Sophie Sæthre Schanz. Flere ganger TV-seerne fulgt Andreas når han har vært på face-time med lille Leo.

– Det var veldig hyggelig. Han var jo ikke mer enn syv måneder den gangen, men han skjønte at det var meg som var i andre enden. Det virket i hvert fall sånn, og det var moro, sier Andreas.

Inntil nå har han vært dobbelt aktuell på norsk TV. Både som deltager i «Mesternes Mester» på NRK - og som snowboard-ekspert under OL-sendingene på TVNorge og Eurosport.

– Sånn sett er det litt morsomt at jeg både får brukt meg selv rent fysisk og kunnskapene mine. Det er jo bare ett år siden jeg la opp, og jeg må være ærlig å si at jeg savner å være aktiv idrettsutøver, kjenne adrenalinet som blir satt på prøve. Det kjente jeg veldig på i «Mesternes Mester». Også fordi der handlet det bare om å levere den ene gangen, det kommer ikke noe nytt renn. «Mesternes Mester» kan du bare være med i en gang. Samtidig var det også veldig gøy å få vise hva man kan, at man fortsatt kan få det til, sier Andreas.

Bak seg har han en lang internasjonal karrière som snøbrettkjører. Selv rangerer han seier i X-Games i 2007, hvor han slo størrelser som Shaun White og Travis Rice, og X-Games-seier i Slopestyle året etter, som størst. I 2015 ble han kåret til tiårets utøver av Norges Snowboardforbund. Som aktiv hadde han rundt 250 reisedøgn i året - og det var mange lange reiser også.

– Man blir fort rotløs når man lever på den måten. Det er lettere å roe seg ned hjemme nå som jeg er blitt far. Det gir en større mening å være hjemme. Det første leveåret er jo viktig, og jeg har vært mye til stede dette året. Så sånn sett har dette også vært en god timing.