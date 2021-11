BARN I KRIG: Archie Yates i «Home Sweet Home Alone».

TV-anmeldelse «Home Sweet Home Alone»: Ingen hjemme

«Alene hjemme» for barn som er for små for «Alene hjemme». Akkurat så meningsløst som det høres ut.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

KOMEDIE

«Home Sweet Home Alone»

Premiere på Disney+ fredag 12. november

USA. Regi: Dan Mazer

Med: Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Timothy Simons, Ally Maki

«Alene hjemme» (1990) var en barnslig film, men slett ikke noe for små barn.

For i tillegg til den hjerteknusende sentimentaliteten og familieverdiene, var filmen oppsiktsvekkende voldelig. Mer i slekt med «Tom og Jerry» enn «John Wick». Men de to skurkene, spilt av Joe Pesci og Daniel Stern, fikk sannelig nok juling og tunge ting i hodet til å dø mange ganger i løpet av de to første filmene.

Det er ingen mangel på «Alene hjemme» i verden. Du har den første filmen og den relativt gode oppfølgeren «Alene hjemme 2 – forlatt i New York» (1992). Det eksisterer også en håndfull «Alene hjemme»-filmer som er glemt, i den grad noen har sett dem i det hele tatt: «Alene hjemme 3» (1997). «Hjemme alene 4» (2002). «Alene hjemme 5» (2012).

Oppfølgerne har forsøkt å introdusere et nytt element eller to i serien. Treeren har spioner. I den femte er det spøkelser på ferde. «Hjemme alene 4» stokker om på de to ordene i tittelen.

ENSOMT STRATEGIMØTE: Archie Yates i «Home Sweet Home Alone».

«Home Sweet Home Alone», derimot, er «Alene hjemme». Bare mer barnevennlig og mye dårligere.

Ti år gamle Max (Yates) og moren hans Carol (Bea) er på visning hos en familie som er nødt til å selge den fine villaen sin. Jeff (Delaney) er arbeidsledig, og han og kona Pam (Kemper) må bite i det sureste eplet, rett før jul.

Jeff har en eske med gamle porselensdukker. Max forteller ham at disse kan være verdifulle. Jeff spisser ører, men når han skal finne den mest lovende dukken, er den borte. Jeff får det for seg at Max har stjålet den.

Dagen etter skal Max, moren og resten av familien reise på ferie til Japan. Max har sovet i bilen i garasjen, og når morgenen kommer er det ingen som husker ham da de legger av gårde til flyplassen.

«BRING OUT THE BIG GUNS»: Archie Yates i «Home Sweet Home Alone».

Guttunge blir forlatt i stort hus. Guttunge synes det er stas, inntil han begynner å savne familien. Guttunge må forskanse seg i huset og kjempe mot inntrengere. Som jeg sa: «Home Sweet Home Alone» er «Alene hjemme».

Inntrengerne er Jeff og Pam, som vil ha dukken sin tilbake. Max tror de vil kidnappe ham og selge ham, og må gjøre alt han kan for å holde dem ute.

Forskjellen på Max og den opprinnelige filmens Kevin er at Max er en karakter i en Disney-film, og at Disney-konsernet vil at også små barn skal kunne kjøpe produktene deres. Volden vi får å hygge oss med i «Home Sweet Home Alone» er således langt mildere enn den beinknusende tegneserie-varianten fra gamle dager.

Joa, Jeff og Pam får seg noen omganger. Men det dreier seg primært om knall og fall på glatt is, drikking av melk med hotsauce (!), ramling i trapper, tråkking på Lego-klosser og så videre.

Det hadde vel vært greit, om bare «Home Sweet Home Alone» på andre måter hadde vært en festlig og fengslende film for de små. Men akk.

KNALL OG FALL: Ellie Kemper og Rob Delaney i «Home Sweet Home Alone».

«Home Sweet Home Alone» er produsert av 20th Century Fox for Disney+, men har alle kjennemerkene til en ytterst halvhjertet samlebåndsproduksjon fra Onkel Walts eget selskap. Kvaliteten minner om de mest bortgjemte seriene for de minste barna, de som er så dårlige at de kan få enhver forelder til å takke høyere makter for NRK Super.

Vitsene er rettet mot innskrenkede voksne. Flust med dad jokes og referanser til 40 år gamle filmer. Det gjøres narr av en kortvokst asiatisk kvinne som tripper med bitte små skritt over isen, og skoler som har installert metalldetektorer. Den ti år gamle, bebrillede gutten med engelsk aksent i sentrum tror at alle synes han er «stygg», som jo ikke er noe morsomt i det hele tatt («mamma sier jeg har karakter», forsvarer han seg).

Actionsekvensene er skjellsettende lite oppfinnsomme. «Home Sweet Home Alone» har ikke engang håndlag med sentimentaliteten.

Vi skal være glade for at den opprinnelige «Alene hjemme»-gutten, Macaulay Culkin, har fått noe annet å drive med. Det fantes noen verdiløse «Alene hjemme»-filmer før denne. Men «Home Sweet Home Alone» kan være den verste.