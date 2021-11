GJEST: Hertuginne Meghan hos Ellen DeGeneres i et intervju filmet denne uken.

Hertuginne Meghan med overraskende TV-stunt

Besøket hos Ellen DeGeneres har vært en godt bevart hemmelighet – til nå.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Nå har TV-showet lagt ut et teaser-klipp som viser at hertuginne Meghan (40) har inntatt stolen i talkshow-verten (63).

Intervjuet i sin helhet skal vises torsdag. Dette er det andre store TV-intervjuet Meghan gjør etter at hun og prins Harry i april lot seg intervjue av Oprah Winfrey (67).

Hva som blir temaer nå, og om samtalen dreier seg inn på de kongelige kontroversene som paret har stått i de siste par årene, er uvisst. I klippet som nå er lagt ut, ser man Meghan mimre over mindre glamorøse tider fra da hun var en gryende TV-skuespiller i Los Angeles og fartet rundt på auditions.

Ikke minst var det mange håpefulle besøk hos nettopp Warner Bros, der DeGeneres sender sitt talkshow fra.

– Jeg hadde en veldig gammel Ford Explore Sport, og på et tidspunkt så streiket låsen på førersiden. Da gikk det ikke å komme seg inn den veien, så jeg pleide å parkere bakerst på parkeringsplassen her og krabbe inn via bagasjerommet, sier en leende Meghan.

På samme måte måtte hun krabbe over alle setene for å komme seg ut.

Meghan minnes også at sikkerhetsvaktene utenfor Warner Bros-bygget ble vant med henne.

– De sa alltid «Break a leg (lykke til), jeg håper du får den!». Så det å kjøre hit i dag var en ganske annen opplevelse, forteller hertuginnen til Degeneres, som etter denne sesongen – den 19. i rekken – legger opp.

VERTINNE: Ellen deGeneres sikret seg scoopet.

Amerikanske Meghan måtte avslutte skuespillerkarrieren og rollen i serien «Suits» da hun ble forlovet med den britiske prinsen.

Siden har det skjedd mye rundt prinseparet. Ikke minst har de trukket seg ut av kongehuset og flyttet til California. Løsrivelsen fra kongelige plikter gjør at prinsen og hertuginnen står friere til å jobbe på egen hånd. De har opprettet et eget fond og har en rekke nye prosjekter å sysle med, deriblant bokutgivelser.

Meghan er ifølge Daily Mail iført en bluse fra Oscar De La Renta over sorte bukser under TV-besøket.