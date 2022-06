«Ms. Marvel»-stjernen: − Sykelig besatt

Iman Vellani (19) roses for skuespillerdebuten i «Ms. Marvel». Selv sier hun at hun var «sykelig besatt» av Marvel-universet før hun fikk rollen.

«En strålende debut for MCUs første muslimske superhelt» skriver Guardian. «‘Ms. Marvel’ puster nytt liv i MCU – akkurat når de trenger det mest», melder Los Angeles Times. «‘Ms. Marvel’ skaper historie for muslimsk representasjon», fastslår Variety. The Verge mener serien «føles som MCUs fremtid».

(MCU står for Marvel Cinematic Universe)

I AKSJON: Iman Vellani som Ms. Marvel i serien ved samme navn.

Det ser med andre ord lyst ut for «Ms. Marvel» etter premieren på Disney+ onsdag, til tross for teorier, blant annet omtalt av The Direct, om at en kristen Facebook-gruppe i forkant av premieren sto bak en kampanje for å gi serien dårlig score på filmdatabasen Imdb. For øyeblikket har den 6,6 av ti stjerner, noe anmeldelsene så langt ikke gjenspeiler.

Første rolle

19 år gamle Iman Vellani fikk sin første skuespillerjobb med hovedrollen som Kamala Khan, den muslimske Marvel-fan-en og superhelten i «Ms. Marvel».

På spørsmål fra VG om hvor mye press fra fans en jobb i MCU-universet kommer med, svarer Vellani:

– Jeg tror den største feilen er å prøve å behage eller imponere alle. For det er umulig, og da legger du opp til å feile.

Hun fortsetter:

– For å være ærlig føler jeg egentlig ikke presset. Jeg går på jobb og har det gøy, og det tror jeg er tilfellet for alle i serien.

Første muslimske superhelt

Men debutanten innrømmer til Variety at det er et stort press som følger med å være «den første» av noe som helst. Hun sier Marvel rådet henne til å ikke tenke for mye på at hun er den første muslimske superhelten.

HVERDAG: Serien får ros for hvordan den fremstiller hverdagen til muslimske jenter. Her er Iman Vellani som Kamala Khan og Yasmeen Fletcher som Nakia i ferd med vasking før bønn i moskeen.

– Og det gjentok jeg for meg selv: Jeg må ikke gå voldsomt inn for å kjempe for muslimsk og pakistansk representasjon. Dette er historien om én jente. Vi kan ikke representere samtlige to milliarder muslimer og sør-asiater. Men dette er definitivt en god start, sier hun til bransjemagasinet.

Til VG forteller hun at hun er oppvokst med MCU og elsket det universet.

DISKUSJON: Noen Marvel-fans har reagert på at Ms. Marvel får kreftene sine på en annen måte i TV-serien enn i tegneserien.

– Den kjærligheten var alltid der, og jeg hadde en eldre bror som fikk meg til å se på alle filmene. Men videregående var vel øyeblikket da jeg ble sykelig besatt, sier hun smilende.

– Skolen min lå rett ved en tegneseriebutikk. Jeg var forelsket i Robert Downing Jr. og Iron Man var favorittpersonen min i hele verden. Jeg ville lese flere tegneserier, så fant jeg «Iron Heart» som førte meg til «Ms. Marvel», og nå nå er jeg her, sier hun til VG.

– Hvordan har livet ditt endret seg etter dette?

– Hvordan har det ikke endret seg?! ler hun.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Det har vært mye bearbeiding, mye terapi og mange samtaler med folk. Bare for å forstå at dette er det virkelige livet. Jeg elsket MCU da jeg vokste opp, og gikk bare på prøvespilling fordi jeg elsket rollefiguren så høyt. Så dette er et rart «ringen er sluttet»-øyeblikket for meg. Jeg nyter det!