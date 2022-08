HODER PÅ BORDET: Kjell (Frank Ole Sætrang) demonstrerer motvilje sammen med Thorsen (Erik A. Schjerven).

TV-anmeldelse «Lunch»: Mellomlederens nye klær

«Lunch» for TV er for variabelt til å ikke føles som «Fredrikssons fabrikk» for kontorlandskap.

«Lunch»

Norsk humordrama i 20 deler, basert på Børge Lunds tegneserie

Med: bl.a. Amy Black Ndiaye, Andreas Rand, Kristine Grændsen, Frank Ole Sætrang, Henrik Fladseth, Ole Soo, Erik A. Schjerven, Mattis Herman Nyquist, Tuva Adine Billing

Serieskapere: Andreas Rand og Kine Jeanette Lie Solberg

Premiere på TV 2 Play mandag 29. august

Stripeserien «Lunch» er så stappet av presise observasjoner fra tilværelsen i et papirflyttende arbeidsliv at det tidvis kan være vanskelig å skille humor og virkelighet. Omorganiseringer, møtekutymer og medarbeidersamtaler hoper seg opp i en satirisk gullrekke.

TV2s forsøk på å gjøre dette om til smart-knisende kort-TV er på papiret vel så vellykket.

Det beste av nytenkende norsk komedie (blant annet Henrik Fladseth og Kristine Grændsen) står både foran og bak kamera. Børge Lund, serieskaperen selv er «sjekket inn» (som det heter i passe bisarr møtelingo i en episode).

Disse situasjonsbaserte episodene snubler dessverre mye mer enn serien den deler navn og karakterer med. Til tider heller uttaket mot en slags 2022-versjon av «Fredrikssons Fabrikk». I den forstand at den blir mer opptatt av å «minne om en arbeidsplass» enn å faktisk si noe om hvorfor det som skjer er helt håpløst.

Ikke at «Lunch» i TV-form har begynt med konkrete vitser. Det skulle tatt seg ut.

ÅPENT KONTORLANDSKAP: Fra venstre Nico (Andreas Rand), Terje (Henrik Fladseth), Vanessa (Kristine Grændsen) Linn (Amy Black Ndiaye), Birger (Mattis Herman Nyquist) og Bodil (Tuva Adine Billing). Sittende: Kjell (Frank Ole Sætrang) og Thorsen (Erik A. Schjerven).

Hovedforklaringen virker merkelig nok å være at episodene føles for lange. Selv om samtlige runder av et sted i det hendige internettformatet ni og et halvt minutt, er det som om ideen går tom litt før halvveis.

Blant annet fordi serieskaperne, av naturlige årsaker, har skrudd ned unnasluntrervolumet på Kjell (Frank Ole Sætrang) og designpolitialarmen på Nico (Andreas Rand).

Resepsjonisten Bodil (Tuva Adine Billing) er derimot perfeksjonert i sin miks av hyperaktiv udugelighet og karikert motvilje. På alle vis en enda mer overbevisende jobbhater enn sin tegnede tvilling.

Kontorlandskapet til det identitetsløse «Lunch»-selskapet er uansett godt gjenkjennelig hamsterhjul. Sjelden har så mange støykansellerende hodetelefoner og halvskallede menn vært samlet foran samme kamera.

MØTESNOK: Vanessa (Kristine Grændsen) prøver å booke møterom med stirreleken.

Et avsnitt der Kjell og Nico skal regne pris gjør øvelsen «tenk på et tall» til en estetisk og situasjonskomikk nytelse. Tilsvarende er repetisjonskomikken i en medarbeidersamtale akkurat passe overdrevet.

Dessverre kan man ikke la være å sammenligne helheten med selve mesterøvelsen i kontorkomikk, «The Office». Den britiske og senere amerikanske serien balanserte udugelige personasjer som ikke skjønte at de aldri burde deltatt i arbeidslivet med tydelige personer som observerte og påpekte galskapen.

Her tilfaller funksjonen Linn (Amy Black Ndiaye). Etter en lovende introduksjon i første episode får ikke hennes karakter handlingsrom (eller mulighetsrom, som det vel heter i næringslivet) til å påpeke hva mellomlederens nye klær egentlig består av. Uavhengig av om det er avvikssystemer eller manglende kontroll på kjerneverdier.

Altså ikke så veldig ulikt det TV-serien «Lunch» har blitt.

