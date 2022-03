STJERNEPAR: Billy Crudup og Naomi Watts på SAG Awards søndag.

Billy Crudup og Naomi Watts sammen på rød løper for første gang

Fem år etter at de møttes på TV-innspilling, bekrefter Billy Crudup (53) og Naomi Watts (53) for all verden at de er et par.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det skal ha vært en dårlig bevart hemmelighet i Hollywood at de to er kjærester, men det er altså først nå de viser seg sammen i offisiell sammenheng.

Det skjedde under Screen Actors Guild Awards I Los Angeles søndag, der Crudup var nominert til pris for beste mannlige hovedrolle – for sin innsats i dramaserien «The Morning Show».

Han og Watts skred opp den røde løperen arm i arm og poserte for fotografene. CNN og The Independent er blant mediene som omtaler forholdet.

Watts har lagt ut festbilder på Instagram, både av seg alene og sammen med Crudup, der hun skriver at det er første gang på to og et halvt år at hun bruker høye hæler.

Tusenvis har trykket «liker» på bildene, og mange hundre har kommentert under. Blant annet har Crudups «Almost Famous»-motspiller Kate Hudson (42) postet flere røde hjerter under.

2017: Billy Crudup og Naomi Watts spilte komplisert ektepar i «Gypsy».

Watts og Crudup spilte mann og kone i Netflix-serien «Gypsy» i 2017, og det skal da ha oppstått søt musikk også utenfor settet. Hun var da nyskilt fra skuespiller Liev Schreiber (54), som hun har to barn med.

Crudup har også et ekteskap bak seg, med skuespiller Mary-Louise Parker (57), som han har ett barn med. Da de ble skilt i 2003, innledet han et tre år langt forhold til skuespiller Claire Danes (42).

Britiskfødte Watts er ellers kjent fra filmer og serier som «King Kong», «The Ring», «The Loudest Voice», «Diana», «Adore», «You Will Meet A Tall Dark Stranger».

Amerikanske Crudup har vært å se i blant annet «Eat Pray Love», «Big Fish», «Mission: Impossible III», «Watchmen», «Jackie» og «Justice League».

