Nytt monster i «Stranger Things»

Når sesong 4 av Netflix-serien kommer i mai, er det med et helt nytt monster serieskaperne hentet inspirasjon fra skrekkfilmer til.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nylig kom den offisielle traileren til «Stranger Things» sesong 4, etter flere tidligere smakebiter som lokket med skrekk.

Der kan man se en helt ny skurk i serien – monsteret Vecna.

Ifølge serieskaperne Matt og Ross Duffer er Vecna inspirert av klassiske skrekk-monstre som Pinhead, Freddie Krueger og Pennywise, skriver IGN.

NY SKURK: Vecna ser utpreget skummel ut i «Stranger Things» sesong 4.

Faktisk spiller også Robert Englund, som hadde rollen som Freddy Krueger i «Nightmare on Elm Street»-filmene, i sesong 4.

Entertainment Weekly påpeker at Vecna også er kjent fra rollespillet «Dungeons and Dragons», et spill Mike og gjengen liker å spille. Det refererer navnet til en vandød trollmann.

SKEKKIKON: Robert Englund som Victor Creel i «Stranger Things» sesong 4.

EW skriver at historien om Vecna i «Stranger Things» er knyttet til Creel House i Hawkins, som vi har sett i et tidligere klipp fra sesongen. Der bodde Victor Creel (spilt av Englund) på 50-tallet. Han fremsto som en typisk familiemann helt til mystisk ting begynte å skje. Creel er nå på mentalsykehus.

– Det som skjer i det huset er nøkkelen til å forstå hva som har skjedd i Hawkins alle disse årene, har Ross Duffer sagt.

Se et annet klipp fra serien her:

Mannen bak monsterdesignet, Barrie Gower, laget også Night King i «Game of Thrones» og brannskade-ofrene i «Chernobyl».

Tanken er ifølge han at Vecna er et menneskelignende vesen.

– Men vi integrerer mange former og teksturer fra The Upside Down, så det er masse røtter og ranker og organiske former og fiberrik muskelvev, sier han.

VENNER: Finn Wolfhard som Mike Wheeler, Millie Bobby Brown som Eleven og Noah Schnapp som Will Byers.

I tillegg til Vecna, kommer også «demo-flaggermus» i den nye sesongen. Disse kan både fungere som spioner og angripe i flokk.

Nylig meldte Wall Street Journal at sesong 4 skal ha kostet 270 millioner per episode, og at Millie Bobby Brown (18) får 350.000 dollar per episode – 3,1 millioner kroner.

Netflix har delt opp «Stranger Things» sesong 4 i to deler: Den første har premiere 27. mai, og del to kommer 1. juli.

Tidligere har strømmegiganten meldt at sesong 5 blir den siste i serien, men de har hintet til en mulig avleggerserie.