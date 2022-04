INFLUENCER: Bianca Ingrosso, her som dommer i svenske «Talang» i mars.

Bianca Ingrosso betalte over 40 millioner kroner for leilighet

Svenske Bianca Ingrosso (27) røper at hun bladde opp svimlende sum for sin nye bolig.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

«Så mye kostet min leilighet», skriver Bianca Ingrosso som overskrift på sin ferskeste video på YouTube-kanalen.

– Jeg er veldig stolt over at jeg har kjøpt familiehjemmet mitt, sier 27-åringen og legger til at hun ser på kjøpet som «en utrolig investering».

– Men jeg elsker leiligheten, og den var veldig dyr, betror hun.

Det er på et spørsmål fra en følger, om det er sant at leiligheten kostet over 40 millioner svenske kroner, at Bianca nølende bekrefter.

– Det er ganske mye penger, men det er verdt det. Det er verdt det. Det er verdt det, sier hun og presiserer at hun ikke ønsker å fremstå skrytete.

– Jeg synes ikke at jeg er bedre enn noen annen. Det er veldig dyrt i Stockholm, og jeg valgte å legge penger i akkurat mitt familiehjem.

Med kjæresten

Ifølge Expressen teller leiligheten 300 kvadratmeter og ligger på Östermalm i Stockholm. Bianca har allerede informert om at kjæresten, restauranteier Phillipe Cohen (28), skal bo der sammen med henne.

Bianca forklarer i videoen at planen er å skape en trygg base for barna deres i fremtiden. Leiligheten skal totalrenoveres før de flytter inn.

For to dager la Bianca ut dette bildet av leilighetsbygget på Instagram.

Bianca er en svært vellykket forretningskvinne. Svenske aviser skrev i fjor sommer at Bianca i 2020 hadde en gevinst på 202 millioner svenske kroner i sitt selskap Sammy Holding.

Størstedelen av denne summen stammer fra salget av hennes andel i sminkefirmaet Caia Cosmetics til det norske oppkjøpsfondet Verdane. Bianca solgte aksjene for 145 millioner kroner.

Bianca, datter av Pernilla Wahlgren (54) og Emilio Ingrosso (56), er en av Sveriges største mediepersonligheter. Hun har 1,3 millioner følgere på Instagram og nær 400.000 abonnenter på YouTube. Sammen med familien har hun i flere år figurert på TV-skjermen i realityserien «Wahlgrens verden».