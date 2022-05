TEAM: Thomas Alsgaard (til v.) og Elisa Røtterud (til h.) sammen med programleder Tom Stiansen.

Elisa Røtterud og Thomas Alsgaard vant «71 grader nord team» - til tross for dårlig stemning

Etter en jevn og tøff finaleetappe ble det avgjort hvilket lag som til slutt ble stående som vinnere av historiens første «71 grader nord team».

Etter en måned ute i krevende og vakker natur kom journalist og eventyrer Elisa Røtterud (42) og tidligere langrennsutøver Thomas Alsgaard (50) først frem til målstreken etter et kappløp på kryss og tvers av landet.

– Jeg tok det ikke veldig blodseriøst. Jeg er glad i konkurranser, men på slutten merket jeg at konkurranseinstinktet mitt dabbet av, og jeg levde for opplevelsene, sier Røtterud til VG.

– Dette har uten tvil vært den beste norgesferien jeg noensinne har vært med på, legger hun til.

Kjendis-duoen kjempet søndag kveld mot programleder Jon Almaas (54) og komiker Adam Schjølberg (40) i TV Norges nysatsing. De to andre lagene – tvillingene Vita og Wanda Mashadi (30) og influencer Victoria Eikremsvik Tolaas (22) og Youtuber Safari Shabani (25), røk ut tidligere i sesongen.

TAPTE: Adam Schjølberg og Jon Almaas har konkurrert sammen «71 grader nord – team», og har ofte ligget hakk i hæl bak årets vinnere.

– Han er vant til å holde på med idretten sin alene

I flere uker har lagene gått oppå hverandre, og når man er kald, sulten og sliten, kan det gå en kule varmt innimellom. Under den tøffe kajakketappen søndag kveld, ga Alsgaard tydelig uttrykk for dårlig stemning mellom ham og Røtterud.

– Da tenker jeg at det er bedre å holde kjeft og padle liksom. Vi ser hvor vi skal og vi skal dit. Det er ikke noe alternativ, sier Alsgaard i søndagens program.

Røtterud spør om hjelp, men tausheten fra lagkameraten er stor. Hun sier i finaleetappen at lagkameraten «ikke er vant til å være i et team».

– Han er vant til å holde på med idretten sin alene, legger hun til.

VG har via Discovery vært i kontakt med Thomas Alsgaard. Han ønsker ikke å kommentere saken.

PREMIEN: Elisa Røtterud beholder bilen, og kjøper derfor den tidligere langrennsutøveren ut.

Røtterud sier at det har vært interessant å ha vært på lag med en tidligere individuell toppidrettsutøver. På spørsmål om alle deltagerne har noe kontakt nå i ettertid, svarer Røtterud følgende:

– Vi har laget en egen gruppe som vi kaller «Trash»-gruppen, så vi har møttes regelmessig, men de middagene har ikke Thomas vært med på.

Også for tvillingparet Vita og Wanda gikk det stadig en kule varmt:

Alsgaard og Almaas har tidligere vunnet hver sin sesong av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». Til høsten er det duket opp for en ny sesong, hvor blant annet tidligere NRK-profil Line Andersen (48) blir å se på skjermen.

