TV-FJES: Marte Bratberg, her under et intervju med VG i fjor.

Marte Bratberg har født – sier vannet gikk på gaten

Marte Bratberg (32) er blitt mamma for første gang.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert:

«God Kveld Norge»-programlederen har de siste månedene delt flere bilder som viser den voksende magen. Men nå har barnet ankommet – en frisk, fin sønn.

Det røper Bratberg i den siste episoden av podkasten «Janka og Martes podkast». Episoden har fått navnet «Marte har blitt mamma».

– Vi har faktisk en gjest i dag, sier Bratberg i podden og legger til:

– Jeg vet ikke hans fulle navn ennå, men dagens gjest er faktisk min sønn. Jeg har født. Jeg er blitt mamma.

Også på Instagram melder TV-kjendisen at «kula er borte og livet hakket bedre»:

I bakgrunnen i podkasten hører man babyen lage små lyder.

– Det er nydelig. Jeg er veldig fornøyd, selv om jeg sover rævva og har vondt i puppene, sier Bratberg.

Skjedde uventet

Bratberg forteller om fødselshistorien, hvor vannet skal ha gått på åpen gate. Hun hadde nettopp vært hos jordmor, som hadde sagt at det var lenge til fødsel.

– Jeg tenkte digg. Vi skal gjøre masse fremover med leiligheten. På det tidspunktet bodde vi også som hos min storebror, sier Bratberg og forklarer at de ikke hadde barnevogn eller noe praktisk på stell. Fødebagen var heller ikke pakket.

– Vi dro på butikken, jeg skulle bare handle litt. Og så bare poff. Så går vannet, sier Bratberg og forklarer at det dette skjedde en stund før termin.

Vond fødsel

Hun hadde podkastvenninnen på telefonen mens «dramatikken» pågikk, og de to mimrer om den spesielle hendelsen. Så det var et sjokk når vannet gikk utenfor butikken, på åpen gate.

Vannet gikk halv to på ettermiddagen. Babyen ble født grytidlig dagen etter.

Bratberg sier ikke datoen for fødselen, men sier den varte i 14 timer. 32-åringen sier hun ikke vil skremme andre, men legger ikke skjul på at fødselen var verre enn hun hadde sett for seg.

– Jeg har ikke lyst til å lage en til med én gang, sier hun spøkefullt.

Bratberg, som også gråter noen «takknemlighetstårer», forteller ellers at det er rart at magen er borte.

– Jeg går og tafser på magen, men så er det ikke noe der, sier den nybakte moren i podkasten.

Bratberg og kjæresten, som hun iblant deler bilder av, men ikke har villet si navnet på, har vært sammen i snart tre år.

Bratberg sier heller ikke nå navnet på barnefaren, men sier at den nyfødte sønnen er veldig pen, men at han ikke ligner på noen av dem – bortsett fra at han har hennes øreflipper.

TV-kjendisen gikk nylig ut i svangerskapspermisjon. Influencer Sophie Elise Isachsen (26) har steppet inn som hennes vikar.

Søndag 5. september delte da Bratberg dette bildet på Instagram, der hun poserer høygravid foran store ballonger. Anledningen var såkalt «babyshower»:

«Heldige meg! Takk for en perfekt babyshower. Massasje, popkorn, McDonald’s, film og sleepover», skriver hun.

Bratberg røpet graviditeten under en «God Kveld Norge»-sending i mai.

– Jeg har gått rundt i veldig store klær i noen måneder, og er litt lei av det, så jeg tenkte bare jeg skulle si det som det var, lød det fra programlederen.

Bratberg har vært å se i programmer som «Skal vi danse» og «Kompani Lauritzen». Hun er for øvrig aktuell med podkasten «Janka og Martes podkast», med venninnen Janka Polliani (42).