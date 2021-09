KOMETKARRIERE: Addison Rae, her på «He’s All That»-visning i Los Angeles i august.

TikTok-stjernen Addison Rae fikk gigantavtale med Netflix

Strømmekanalen har fått mersmak på Addison Rae (20) etter filmen «He’s All That».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Rae, verdens best betalte tiktoker, seiler i medvind. Ikke bare er hun blitt TV-stjerne gjennom nyinnspillingen av tenåringskomedien «She’s All That» fra 1999. Nå har Netflix skrevet kontrakt med 20-åringen om å spille inn flere filmer.

Ifølge Variety er det snakk om å utvikle en rekke prosjekter spesielt rettet mot TikTok-yndlingen. Rae skal også være med å produsere.

– Å få jobbe med Netflix i utgangspunktet, var noe jeg måtte klype meg i armen over. Når jeg nå får utvide samarbeidet, overgår det mine villeste drømmer, sier Rae i en uttalelse via strømmetjenesten.

Netflix vet altså å melke suksessen. Kanalen anslår nemlig at «He’s All That» vil bli sett av over 55.000 husholdninger verden over bare i løpet av september. Filmen skal ha gått til topps på seerstatistikken i 78 land.

Hva den nye avtalen betyr i kroner og øre for sosiale medier-kjendisen, er ikke kjent.

Rae kan skilte med over 84 millioner følgere på TikTok. Selv om hun nå går nye karriereveier, er hun fortsatt aktiv på videoplattformen.

Se glimt fra Rae og venninnen Kourtney Kardashian i «He’s All That»: