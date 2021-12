REAGERER : I «Exit» spiller Øigarden Jeppe Schøitt, en finansmann som driver innsidehandel og som har et stort forbruk av både prostituerte og kokain.

Reagerer på Jon Øigarden som «Exit»-Jeppe i markedsvideo

Både NRK og «Exit»-produsenten reagerer på at Jon Øigarden er med i en «Exit»-lignende video for meglerhuset ABG Sundal Collier. – Dette har jeg ingen kommentar til, sier Jon Øigarden til VG.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg må snakke med Jon Øigarden – for dette handler også om vår integritet opp mot NRK, sier «Exit»-produsent Petter Testmann-Koch, eksekutiv produsent i produksjonsselskapet Fremantle, til VG.

Onsdag skrev E24 at Meglerhuset ABG Sundal Collier inviterer til fest med klare referanser til NRK-serien «Exit». I noe som ser ut som en intern markedsvideo, har meglerhuset ABG Sundal Collier hyret inn Exit-skuespilleren Jon Øigarden for å promotere en fest i selskapets nye lokaler i Vika.

Øystein Karlsen er både forfatter og regissør av «Exit» og han reagerer slik i en e-epost til VG:

«Jeg må innrømme at jeg tenkte jøss, når jeg så oppslaget. Det første jeg tenkte er jo hvorfor de har valgt å markedsføre seg med Exit. Og akkurat den delen er jo gøy synes jeg, fordi det vitner i alle fall om at serien på alle måter er relevant som målestokk for den delen av bransjen . Det vitner vel også om forholdsvis dårlig gangsyn hos alle de som er involvert i den videoen både foran og bak kamera. Det, inkludert meglerhusets juridiske avdeling, når de tar en både beskyttet merkevare og logo fra en av verdens største produksjonsselskap og tenker de kan bruke den som de vil. Det er jo i alle fall i god Exit ånd, jeg har så mye penger at opphavsrett, åndsverk og merkevare..det gir vi flatt faen i…Tipper Fremantle og NRK ikke setter veldig pris på det.»

EXIT: Jon Øigarden som Jeppe sammen med fra ventre Henrik (Tobias Santelmann), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen) slik seerne er blitt kjent med dem i TV-suksessen «Exit».

– Vi er ikke veldig glade for en type prosjekter som går på våre programmer på denne måten. Jeg har vært i kontakt med produsenten av videoen som skal ta tak i dette, sier dramasjef i NRK, Ivar Køhn til VG.

Han forteller at han har ikke snakket med skuespiller Jon Øigarden om dette.

– Det overlater jeg til Petter Testmann-Koch. Det er de som har arbeidsgiveransvaret, sier Køhn videre.

– Dette har jeg ingen kommentar til, sier Jon Øigarden til VG.

I «Exit» spiller Øigarden Jeppe Schøitt, en finansmann som driver innsidehandel og som har et stort forbruk av både prostituerte og kokain. I den omdiskuterte ABG-videoen spaserer «Jeppe» rundt i selskapets nye lokaler sammen med Norgessjefen i ABG, Peter Straume.

– Her kan det tenkes at impulskontrollen ikke har vært kalibrert hverken hos Jon Øigarden eller ABG. Dette er i beste fall et stykke over grensen for hva som er ok, sier Testmann- Koch videre.

REAGERER: «Exit»-produsent Petter Testmann-Koch reagerer på at skuespiller Jon Øigarden medvirker i en «Exit»-lingende markedsvideo for meglerhuset ABG Sundal Collier.

Da E24 omtalte videoen onsdag var det flere som reagerte på både på innholdet i videoen og måten den ble brukt på av meglerhuset ABG.

– Det å spille så tydelig på Exit-konseptet som maler et bilde av en finansbransje vi ikke vil ha, er i beste fall uheldig, sa Turid Solvang til nettstedet.

les også Jon Øigarden om «Exit»: – Mine barn får ikke lov til å se på det

Hun er initiativtageren til Kvinner i finans charter, som jobber for å øke kvinneandelen i bransjen.

– Da jeg så filmen tenkte jeg litt sånn «Oi! Er det virkelig mulig?!», og det er fristende å le det bort, men det er viktig å ikke gjøre det, sa hun til E24.

I en SMS til E24 skrev Peter Straume, norgessjef i ABG onsdag, at filmen var ment som «en selvironisk spøk basert på en karikert TV-serie mange har fått med seg.»

– Vi vurderte virkemidlene og innholdet grundig på forhånd, fordi vi vet at humor og ironi oppfattes ulikt, skrev han videre.