POPULÆR: Peter Bowles i sin glanserperiode på 80-tallet.

TV-stjernen Peter Bowles er død

«Født på solsiden»-skuespiller Peter Bowles ble 85 år.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Bowles’ agent bekrefter bortgangen overfor Daily Mail.

TV-stjernen døde av kreft. Han etterlater seg kona han giftet seg med for 60 år siden, og deres tre barn.

BBC melder også nyheten.

Skuespillerveteranen spilte i serier og filmer inntil nylig, deriblant i «Victoria» fra 2016–2019.

Bowles er aller best kjent fra rollen som landlord Richard DeVere i «To The Manor Born» – på norsk kjent under tittelen «Født på solsiden». «Født på solsiden» ble sendt på NRK fra 1980 til 1982, og er senere vist i reprise.

Serien gikk også på TVNorge i 1997.

Peter Bowles var i tillegg populær på teaterscenen. Det var der han startet karrieren – på Old Vic Theatre i 1956. Han rakk å spille i 45 sceneoppsetninger frem til han var 81 år. Den siste forestillingen han figurerte i, var «The Exorcist» i Phoenix Theatre.

2019: Peter Bowles på en prisutdeling i London.

På Twitter strømmer det nå på med kondolanser og minneord om den avdøde stjernen: