Ute av «Kompani Lauritzen»: − Angret litt

Espen P.A. Lervaag måtte dra hjem fra «Kompani Lauritzen». – Nå stoppet kroppen min på det fysiske, sier han i programmet.

– Jeg skjønner at jeg kanskje ikke var castet for å vinne, sier Lervaag lattermildt til VG.

–Jeg hadde et stort mål om å ikke ryke først, og da jeg klarte det, skrudde motoren seg litt av. Men jeg angret litt på det i ettertid.

Det var Ruben Markussen (26) og Espen Lervaag (44) som havnet nederst på listen i lørdagens program. De to møttes i dimmekamp, der Markussen kom seirende ut.

Lervaag måtte tre av og forlate «Kompani Lauritzen» etter to tøffe døgn med å sove ute.

Espen P.A. Lervaag syns ikke det var trist å måtte forlate «Kompani Lauritzen».

– Det hadde vært verre å ryke om jeg var i tipp topp form. Men jeg hadde vondt i ryggen, var tom både i hodet og i kroppen, også visste jeg at jeg skulle bli kjørt til hotellet der det var middag og vin. Så jeg var ikke så lei meg for å ryke.

Espen P.A. Lervaag: − Jeg begynte å drikke når jeg våknet om morgenen

Før dimmekampen uttalte 44-åringen at han ikke var veldig stresset for å ryke ut – han følte ikke at han hadde noe uoppgjort.

– Men det har jeg undret litt på i ettertid. Det kunne jo vært mer å oppleve der. Jeg skulle hvert fall ønske jeg ikke hadde et så krystallklart mål om å ikke ryke først, så kunne jeg kanskje hatt litt motivasjon og guts til å holde ut en runde til, sier Lervaag.

Espen P.A. Lervaag hadde et klart mål om ikke å ryke i første runde. Det klarte han.

Komikeren blir omtalt som en humørspreder av obersten, programleder Dag Otto Lauritzen, når han må reise hjem. Men selv om humøret var på topp, var kroppen sliten.

– For meg var det helt klart det fysiske som var mest utfordrende. Jeg har ikke problemer med autoriteter, det var ikke vanskelig å tilpasse seg og det sosiale var helt topp. Hadde vi bare vært på kasernen og kost oss, hadde jeg kost meg, sier Lervaag, før han ler og legger til:

– Jeg passer nok bedre inn på «Paradise Hotel» eller noe sånt.

Han valgte å bli med på «Kompani Lauritzen» fordi han rett og slett liker konseptet.

– Også ligger det en varme der. Jeg har fått stor respekt for befalet, Dag Otto og Kristian. Man merker at de vil oss vel.

Espen P.A. Lervaag var sliten i hodet og kroppen etter «Kompani Lauritzen».

– Underveis i programmet virker du ikke veldig bekymret. Hverken redd for å bli sliten eller generelt redd. Hvordan tåler du motgang?

– Det er den gamle idrettsmannen i meg som titter frem. Jeg er ikke redd for å bli sliten, selv om jeg blir det. Det eneste jeg har å komme med der inne er på en måte humor og godt humør. Det er sånn jeg er. Jeg reagerer på alt med humor. Kanskje det er en forsvarsmekanisme, sier en leende Lervaag, før han konkluderer med at det ikke er den verste forsvarsmekanismen å ha.

Men når VG spør hva han gjorde da han kom hjem, svarer han i all seriøsitet:

– Da lekte jeg med barna mine. De savnet jeg skikkelig. Det var godt å se dem igjen, og kona var hyggelig å se.

Lervaag ler igjen:

– Men hun havnet litt i andre rekke akkurat der altså.