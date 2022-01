PÅ TRENING: Ida Njåtun og samboeren Allan Dahl Johansson på trening i nye Sørmarka Arena i Stavanger.

Ida Njåtun slått ut i «Mesternes mester»: Glad Allan kom seg trygt til OL

Alle gode ting ble ikke tre for Ida Njåtun i «Mesternes mester» fredag. Men det store spenningsmomentet for henne denne uken var om samboeren og landslag-skøyteløperen Allan Dahl Johansson, kom seg trygt av gårde til OL i Kina.

– Det er rare tider nå. Av frykt for å bli smittet har ikke jeg hatt en eneste nærkontakt den siste tiden. Det er godt å vite at han og resten av skøytelandslaget, nå er kommet trygt frem, sier Ida Njåtun til VG

Alle gode ting ble ikke tre for Ida Njåtun. Etter å ha slått ut både Tommy Rustad og Linka Riegelhuth Koren i nattest tidligere, måtte hun selv forlate «Mesternes mester» på fredag.

– Og jeg som var i ferd med å bli nattest-dronningen, sier Ida Njåtun.

SAMBOERE: Ida Njåtun (30) og Allan Dahl Johansson (23) ble tidligere omtalt som skøytelandslagets samboerpar. Nå har hun lagt opp – mens han fortsatt er aktiv. Paret bor i Stavanger.

Hun var ikke overrasket over at Nadya Khamitskaya Andersen, valgte akkurat henne denne gangen.

– Jeg lå tross alt nest nederst og ser ikke hvordan jeg ikke kunne blitt valgt ut til nattest. Men jeg hadde virkelig troen på at jeg skulle klare det, fortsetter Ida.

Skøyteveteranen la opp så sent som i mars i fjor, bare noen måneder før hun reiste til Sørlandet og innspilling av årets sesong av «Mesternes mester».

ÅRETS GJENG: Fjorårets vinner, Aksel Lund Svindal, er programleder i årets «Mesternes mester»-sending. Her er han omflanket av alle deltagerne.

– Konkurranseinstinktet sitter fortsatt godt i meg og det var ingen god følelse å tape. Dessuten hadde vi det så gøy – og jeg ble «tatt» av reality-boblen. Jeg ble så godt kjent med de andre og kom tett på dem i løpet av kort tid. Men heldigvis har vi hatt god kontakt etterpå også.

NATTEST-DRONNING: Alle gode ting ble ikke tre for Ida Njåtun. Etter å ha slått ut både Tommy Rustad og Linka Riegelhuth Koren i nattest tidligere, måtte hun selv forlate «Mesternes mester» på fredag

Det er 14 år siden Ida Njåtun debuterte i allround-NM med 3. plass. Høsten 2010 slo hun gjennom internasjonalt med 2. plass på 1500 meter i verdenscupen i Berlin. Statistikken viser at hun har vært innenfor topp 10 i 61 av 117 starter i verdenscupen. Høydepunktet i karrieren er bronsemedaljen i allround-VM – etter seier på 1500 meter – i Calgary for seks år siden.

SAMMEN PÅ ISEN: Allan Dahl Johansson (22) først, Ida Njåtun rett bak. Nå heier Ida på samboeren i OL i Kina.

– Det var overraskende og stor stas for meg å bli spurt om å være med i «Mesternes mester». Det er et kjempekult program og jeg tenker at man skal ha gjort noe, oppnådd resultaterfor å bli med. I og med at det kom så tett på etter at jeg la opp, ble det en fin avslutning på min karriere. Det var et fint portrett som ble laget av meg – og det var interessant å se portrettene til de andre deltagerne også og bli kjent med deres historier. Det er mange likhetstrekk.

«Mesternes mester» er NRKs overlegent mest sette TV-program så langt denne vinteren. Den første episoden er til nå sett av 1.637.000 seere, mens snittet for alle de fire episodene er 1.546.000 seere.

– Jeg har fått så mange hyggelige meldinger etter at jeg har vært med i «Mesternes mester». Jeg har fått mange bilder av barn som har begynt å gå på skøyter etter å ha sett meg i «Mesternes mester». De vil bli som Ida. Det er så fint hvis jeg kan ha inspirert noen til å oppleve gleden ved å gå på skøyter, fortsetter Ida.

For skøyter står fortsatt sentralt i livet hennes. Ikke bare er hun skøytekommentator på Visasat. Etter at hun og samboeren flyttet til Stavanger, er Ida også blitt ansatt i Stavanger Sandnes skøyteklubb.

– Jeg jobber litt som trener, men hovedoppgaven er rekruttering til skøytesporten. Å skape en forsterket helhet mellom alle gruppene. Fra de eldste til de yngste. Vi har en elitesatsing gruppe i Team Sørmarka med løpere som har flyttet hit. Nå reiser to av dem, Peder Kongshaug og Marit Bøhm til OL. Det er veldig stas.

Ved siden av jobb og skøyter, trives Ida godt når hun kan finne frem strikketøyet.

– Jeg utnyttet mye av dødtiden mens jeg var aktiv på skøyter til å strikke. Det har blitt mindre tid til det nå etter at jeg la opp. Men i mars blir jeg tante for første gang. En liten gutt er anmarsj og da må det strikkes babyklær. Det blir stor stas.