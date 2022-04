TV-ROMANSE: Sophie Elise Isachsen og Isak Dreyer på «Farmen»-finalefesten tidligere i vår.

Sophie Elise om Isak: − Vi er som kjærester

Sophie Elise Isachsen (27) er «gressenke» i tre måneder og sier i ny podkast hun og Isak Dreyer (28) vil vente til han er hjemme igjen med å bestemme om de er et par eller ikke.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Men de er «som kjærester», opplyser Sophie Elise i podkasten til «Janka og Marte» fredag.

Sophie Elise og Isak har nærmest lekt katt og mus med pressen etter «Farmen kjendis»-innspillingen i fjor. For er de kjærester eller ikke?

De er altså noe som ligner.

– Jeg tenker at akkurat nå er han på ekspedisjon på Grønland og skal være borte i tre måneder, sier Sophie Elise til podkast-vertene Marte Bratberg (32) og Janka Polliani (43).

Hun forklarer om forholdet at det har en lang prosess.

– Jeg visste at når vi kom ut fra «Farmen», kom det der til å henge over oss lenge, sier hun om gårdsoppholdet.

– Og etter det kom ut, så ble det jo enda mer, legger hun til – og sikter til at det ble allment kjent at de to svermet.

– Og så hang plutselig den Grønland-turen over der. Jeg føler at man må gjennom alt dette, og så kan man eventuelt være sånn: «Ok, vi er kjærester». Hvis man har klart alt det der. Men vi er jo som kjærester, innrømmer influenceren.

På spørsmål fra Janka og Marte om hun har sommerfugler i magen, svarer Sophie Elise bekreftende, men at det er både «deilig og litt ubehagelig.

– Jeg elsker kjærlighet og elsker å være forelsket, men det er jo både digg og ekkelt.

PODKAST: Sophie Elise Isachsen (t.h.) letter på sløret hos Marte Bratberg (t.v.) og Janka Polliani.

Da Sophie for en uke siden – etter turbulent periode i forholdet – la ut et bilde av seg og Isak Dreyer med oppfordringen: «<3 det e bare å gratulere», tolket mange det som en bekreftelse på at de er sammen

Sophie Elise forklarer til podkast-vertene at hun med den bildeteksten ironiserte over den store krangelen hun og Isak hadde inne på «Farmen».

–Da sa han «det er bare å gratulere» i en sånn negativ setting. Så det var en liten «peak» til det, sier Sophie Elise.

INFLUENCER: Sophie Elise Isachsen, her på premierefesten til «Harm og Hegseth» 24. mars.

Sophie Elise er mer medievant enn de fleste i sin bransje, men hun forteller i podkasten at hun ikke var forberedt på at forholdet mellom henne og Isak skulle vekke så mye oppmerksomhet.

Men nettopp det at hun ikke forutså all ståheien, gjorde at hun syntes det var lettere å satse.

Sophie Elise var i et annet forhold da hun sjekket inn på gården og har måttet tåle mye hard skyts i sosiale medier. Hun presiserer i podkasten at det har vært en komplisert historie som hun har brukt måneder på å rydde opp i, og folk ikke vet alt, selv om de tror det.

Influenceren sier at hvis man finner en man virkelig tenker «kan være riktig», så har man et valg.

– Jeg hadde et valg om å gå for det, og stå i den dritten jeg kom til å få, eller så kunne jeg la være. (...) Jeg er glad for at jeg gikk for det.

Sophie Elise har i hele sin karriere delt mye om privatlivet. Men hun sier at det hun og Isak har sammen, er veldig privat.

Og nå må hun altså vente i tre måneder før hun får se ham igjen.

Gråt natten før

Avstandsforhold er Harstad-kvinnen imidlertid vant med fra tidligere forhold. Det som skiller dette nye fra de erfaringene, er at hun denne gangen ikke kan ha kontakt med hjertevennen. Hun berømmer imidlertid Bodøværingen for at han har egne interesser, og vil heller at han skal dyrke dem enn å kjede seg.

Og overlever følelsene denne perioden, vet Sophie Elise at dette bare er den første runden av mange lignende. Men det forsikrer hun at hun heier på. Selv legger hun egne planer for tre aktive måneder.

– Jeg skal ikke bare sitte her og råtne bort. Jeg blir motivert av andre som gjør noe, sier den Oslo-baserte nordlendingen.

Men helt enkelt er det ikke. Isak ringte henne nemlig midt på natten før podkast-intervjuet for å si at «nå er det siste gang vi snakkes på tre måneder».

– Så jeg gråt i går, men tenker at nå er jeg kanskje ferdig med å gråte, sier Sophie Elise.

Har snakket siden

VG har vært i kontakt med Sophie Elise, som ikke vil utdype hva eller hvor mye hun legger i «som kjærester», men hun kan opplyse om at hun har hørt fra Isak etter den telefonsamtalen.

«Vi har snakket siden den gangen, så bitte litt kontakt ble det likevel», skriver hun i en SMS etterfulgt av et smilefjes.