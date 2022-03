OSCARFEST: Skuespiller Angus Cloud på Vanity Fair-festen etter Oscar-utdelingen natt til mandag.

«Euphoria»-stjernen Angus Cloud snakker om TikTok-klippet

Rollefiguren Fezco er blitt en av fanfavorittene i «Euphoria». Nylig gikk et klipp av da skuespiller Angus Cloud (23) jobbet som servitør viralt på TikTok. Nå kommenterer han saken.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Det er på Vanity Fairs Oscarfest Cloud blir spurt av Entertainment Tonight om han har sett videoen.

– Jeg var ryddegutt, kelner eller servitør for mange mennesker – i alle varianter, sier han.

Videoen det er snakk om er to klipp delt av TikTok-bruker @just.darleen. Det mest sette har 38,4 millioner visninger og 6,1 millioner likes.

Klippene viser hennes vennegjeng på en bursdag og Angus Cloud som jobber i bakgrunnen. Han rydder bort tallerkener og bestikk mens gjestene danser.

«Wow, for fire år siden var Fez kelneren på min bursdagsbrønsj i Brooklyn», skriver Darleen.

Ifølge BuzzFeed ble «Euphoria»-fansen «besatt» av tilbakeblikkene. Flere kommenterte «Man må starte et sted» eller at de var stolte av ham.

Skuespilleren selv har sagt til The Face at det plager ham når folk forsøker å grave i fortiden hans.

– Men det er «whatever», jeg har ingenting å skjule.

STJERNE: Cloud som Fez i «Euphoria».

Han har fortalt at han jobbet på en restaurant i Brooklyn i New York da en kvinne «oppdaget» ham på gaten da han var 18, og ba ham prøvespille for «Euphoria».

– En dame ba meg komme til et casting studio. Hun ga meg telefonnummeret sitt, så jeg ringte henne. Jeg dro dit, de fikk meg til å gjøre et par auditions, og så fløy jeg til LA for å filme piloten, forteller han der.

SERIE: Angus Cloud som Fezco og Chloe Cherry som Faye i «Euphoria» sesong 2.

Han trodde ikke helt på at det var sant, men ga det en sjanse likevel.

– Jeg trodde hun bare fant på ting. Men jeg liker å høre på folks bløffer. Jeg respekterer alle bløffer. Om du har en god historie, vil jeg høre hva du har å si. Kanskje er det verdt en dollar eller to. Og i mitt tilfelle gikk det i min favør, for bløffen viste seg å være sann, sier han i The Face.

NB: Spoileradvarsel – det neste avsnittet røper noe av handlingen i sesong to.

I sesong to har vi fått se mer av Fez’ bakgrunn, og også at han utvikler et vennskap med Lexi (Maude Apatow). Cloud har tidligere fortalt at serieskaperne hadde planer om å ta livet av rollefiguren først i sesong én, og deretter i slutten av sesong to, men dette ble endret i siste liten, ifølge Variety.

Etter suksessen med «Euphoria» der han ifølge Harper’s Bazaar er en fanfavoritt, har Cloud fått flere filmroller. Han har også en modellkontrakt med IMG Models og er kjent for stilen sin. Magasinet Input har laget en egen sak om hvordan man kan kopiere stilen hans.

Les også: Dette vet vi om «Euphoria» sesong 3.