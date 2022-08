HOVEDROLLE: Milly Alcock som Rhaenyra Targaryen i «House of the Dragon».

«House of the Dragon» har satt seerrekord i Norge

«Game of Thrones»-spin-offen inntar tronen som den mest sette premieren på HBO og HBO Max i Norge noensinne.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det skriver HBO i en pressemelding onsdag.

– House of the Dragon er den desidert største premieren i historien til HBO og HBO Max i Norden, og slår alle tidligere rekorder for en ny tittel. Antallet seere av den første episoden har overgått alle forventninger», sier en talsperson for HBO Max.

House of the Dragon er basert på George R.R. Martins «Fire & Blood», og hadde premiere 22. august.

Serien i ti episoder (en ny slippes hver mandag) utspiller seg omtrent 200 år før hendelsene i «Game of Thrones» og forteller historien om huset Targaryen.

I hovedrollene er Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel og Rhys Ifans.

I USA trakk premieren på House of the Dragon 10 millioner seere til skjermen på tvers av lineærkanaler og HBO Max på søndag kveld – det største publikumet for en ny originalserie i HBOs historie.

Serien fikk terningkast fem av VGs anmelder. Les anmeldelsen her.