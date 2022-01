OPPRØRT: Linnéa Myhre misliker TVNorges «16 ukers helvete», der Agnete Husebye, Håvard Lilleheie, Jørn Hoel, Christer Falck, Trine-Lise Olsen og Sandeep Singh skal hjelpes til et sunnere liv.

Linnéa Myhre slakter nytt slankeprogram

«ER DET INGEN VOKSNE PÅ JOBB?», skriver Linnéa Myhre om det nye TVNorge-programmet «16 ukers helvete».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Realityserien, som mandag har premiere på Discovery+ og TVNorge, får så hatten passer av influencer og forfatter Linnéa Myhre.

31-åringen, tidligere kjent som «sinnablogger», skriver i klare ord på Twitter hva hun synes om konseptet, der seks kjendiser skal få hjelp til å endre livsstil. Ikke minst skal de ned i vekt.

«TVNorges «16 ukers helvete» er kanskje det jævligste jeg har sett siden Kari Jaquesson lagde slanke-TV med BARN i 2006», skriver hun og sammenligner den nye serien med samme kanals omstridte «Et lettere liv» fra 2006.

«Hva er det dere DRIVER MED, TVNORGE? ER DET INGEN VOKSNE PÅ JOBB?», fortsetter Myhre.

I en lang rekke meldinger skriver 31-åringen om at hun savner en balanse med folkeopplysning, som at «slanking ikke virker, at livskvalitet ikke måles i kilo og at mat ikke er farlig».

«Nei da, her skal vi gå i alle fellene», mener Myhre, som stempler programmet som «idiotisk».

– Absurd

Myhre opplyser til VG at hun har sett halvannet program.

– Jeg synes ikke TV Norge/Discovery er sitt ansvar nok bevisst. Å lage TV-underholdning av slanking i 2022 er absurd nok i seg selv, men når jeg ser hvor lite innsats de har lagt i å unngå påvirke publikummet sitt negativt, blir jeg nesten sjokkert, sier hun.

Myhre mener at mye av det kanalen serverer, er selve oppskriften på et negativt forhold til kropp, helse og mat.

– De følger ikke med i timen, sier Myhre.

Tar ikke kritikk

Discovery mener at kritikken til Myhre bærer preg av at hun har sett én av åtte episoder.

– I «16 ukers helvete har vi tatt med seks kjente deltagere som har ønsket seg en livsstilsendring. De har alle hatt helt forskjellige forutsetninger, men også helt forskjellige mål. Programmet følger deltagernes vei til målene sine. Det er ikke et folkeopplysningsprogram, sier Ola-Magnus Svihus, kommunikasjkonsrådgiver i Discovery.

Han peker på at de har med klinisk ernæringsfysiolog Anette Skarpaas Ramm for å hjelpe dem med ernæringsbiten, og at dette ikke er noe man skal leve med, men en pangstart på en livsstilsendring.

Myrhe beskriver imidlertid det hun ser som et ekstremt regime.

– Jeg synes det er rart at ekspertene som deltar, ikke understreker eller sier noe om det: At en hardcore diett som dette er en kortsiktig løsning. Det virker helt til man ikke gidder mer, som dietter flest. Slanking er en scam, og det er rart at TVNorge prøver å selge oss det.

– Hvordan mener du kanalen burde løst konseptet?

– Jeg har ikke fasiten på det, men jeg synes i alle fall det hadde vært på sin plass å si noe om hva som er sunt for kropp og hode på lang sikt, og hvor viktig det er at hodet og psyken din er med på reisen. Du blir ikke lykkelig av vektnedgang alene.

Mulig de sier det i siste episode, men det er for sent. Mitt forslag er egentlig bare: Ikke lag det.

31-åringen har selv i mange år har vært svært åpen om sin lange kamp mot spiseforstyrrelser, deriblant i den ferske VGTV-serien «Da vi styrte internett»:

Myhre tar avstand fra det hun omtaler som suksess målt i vektnedgang. Hun stiller seg kritisk til at vekt, midjemål og fettprosent skal dokumenteres.

– Sesongen er ikke ferdig klippet, så jeg skjønner ikke hvordan Myhre kan si at suksess måles i vektnedgang. En viktig del av programmet er at deltagerne drar på legebesøk for å sette status i starten av de 16 ukene, sier Svihus.

Myhre refser at seks ulike kropper skal spise samme mat og mengde i 16 uker.

– Når det gjelder maten stemmer det at menyen er lik for alle, men mengder og variasjon blir justert individuelt av ernæringsfysiologen gjennom hele perioden, forklarer Svihus.

Myhre skriver at hun skjønner at underholdning sikkert er gøyere jo mer ekstremt det er.

«Men dette er ikke gøy. Dette er dårlig TV og et enormt tilbakeslag for hva mat, kropp og helse egentlig er», tordner hun.

Hun føyer til at hun mener det er mange bra folk med i produksjonen, samt eksperter med erfaring innenfor både trening, helse og mat.

– Det er mulig at det å omtale det på Twitter bare skaper enda mer interesse, men det får være, sier Myhre.

– Jeg håper gode seertall ikke smaker like godt dersom det viser seg at produktet ditt potensielt er skadelig, legger hun til.

Discovery holder på at de skaper sunn endring.

– Det er klart at disse deltagerne har gjennomgått en livsstilsendring. De har fått en kickstart. Noe av det kommer de til å fortsette med, andre ting kommer de til å forkaste, sier Svihus.

VGs TV-anmelder gir serien terningkast 3 og skriver:

««16 ukers helvete» er mest underholdende og inspirerende når de seks lider sammen, og erfarer at felles skjebne er felles trøst.»

Linnéa Myhre er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.