TV-anmeldelse «Lykkevika»: Billig lykke

Syltynn svensk krimsåpe.

«Lykkevika» («Lyckoviken»)

Svensk krimsåpe i åtte deler, premiere på Viaplay 20. oktober

Serieskaper: Camilla Läckberg

Manus: Jessica Janckert, Lovisa Löwhagen, Camilla Läckberg

Regi: Tereza Andersson, Peter Lindmark, Andreas Lindergard, Åsa Kalmér

Med: Disa Östrand, Linda Santiago, Martin Stenmarck, Christopher Wollter, Mirja Turestedt, Felicia Trudesson, Ella Rappich

Da moren dør og det viser seg at kjæresten er utro, reiser Johanna (Östrand) tilbake til barndommens rike i Lykkevika og bestemmer seg for å bli boende i mors gamle hus.

Det faller i dårlig jord hos den kjipe broren Carl (Wollter) og hans streber av en kone, politiadvokaten Louise (Turestedt), som bor på den samme tomten. De hadde sett for seg at det gamle huset skulle rives, slik at de to, og den bortskjemte datteren Stephanie (Trudesson), omsider kunne få sjøutsikt.

STREBETE SVIGERSØSTER: Mirja Turestedt i «Lykkevika». Foto: Viaplay

Ja, kunne ikke Johanna bare holdt seg der borte i Stockholm, hva? Hun har ikke akkurat rent ned dørene hos familien i senere år. Selv forklarer hun seg med at hun ikke bare har gode minner fra Lykkevika. Det mest smertefulle er det om barndomsvennen Madelene, som alle tror tok livet av seg for 20 år siden.

Bedre da, med Madelenes bror Danne (Stenmarck), som Johanna en gang var kjæreste med. Han bor fremdeles her, og er fremdeles høy og kjekk. Bare så synd at han er gift med Pernilla (Santiago), som han også har en datter med, Vanessa (Rappich).

UNGDOMMEN NÅ TIL DAGS: Ella Rappich i «Lykkevika». Foto: Viaplay

«Lykkevika», basert på den svenske «deckardrottningen» Camilla Läckbergs materiale, er en småbykrim-såpe i tradisjonen etter «Mordene i Sandhamn», og evner kunststykket det er å være enda et par hakk mer glissen på spenning enn det florlette forbildet.

Joda, alle de klassiske såpe-ingrediensene er her: Nabokrangler, tenåringsgraviditeter, sladder, utroskap – samt altså en «drapsgåte». Alt bakt inn i en setting som jo også skal være «mysig», altså koselig.

HØY, MØRK – OG OPPTATT: Martin Stenmarck (til høyre) og Linda Santiago i «Lykkevika». Foto: Viaplay

Men dramaet – både krimdelen og såpebiten – er nesten svimlende tannløst, preget av tynne typer, statiske innklippsbilder, tafatt etterforskning og overtydelig teatralt skuespill. Omgivelsene er dessuten ikke så naturskjønne.

Anbefalt kun til nordmenn som lider under avanserte Sverige-abstinenser, og trenger å høre ord som «fika» (mellommåltid) og «bigaråer» (moreller) så fort som overhodet mulig. Samt eventuelt til de som måtte mene at «Mordene i Sandhamn» blir for ulidelig spennende.

Anmelderen har sett fire episoder

Publisert: 19.10.20 kl. 18:13 Oppdatert: 20.10.20 kl. 08:28

