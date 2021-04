NETFLIX-AKTUELL: Carrie-Anne Moss på en «Jessica Jones»-premiere i Hollywood våren 2019. Foto: Chris Pizzello /AP

Carrie-Anne Moss: Ble tilbudt bestemor-rolle dagen etter fylte 40

Filmstjernen Carrie-Anne Moss (53) trodde ikke på kollegene som sa at karrieren ville forandre seg da hun rundet den «magiske aldersgrensen».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Skuespilleren, mest kjent fra «Matrix»-filmene og TV-serien «Jessica Jones» på Netflix, deltok nylig i en debatt med forfatter Justine Bateman (55) om presset som kvinner over en viss alder støter på i Hollywood-bransjen.

Der forklarte Moss ifølge Hollywood Reporter at hun bare blåste av alle som advarte henne om hvordan det kom til å bli.

– Jeg var ikke innstilt på å slenge meg på en tankegang jeg ikke var fortrolig med, uttalte Moss – som imidlertid skal ha fått en oppvåkning kort tid senere.

– Bokstavelig talt dagen etter at jeg hadde fylt 40 år, satt jeg og studerte et manus jeg hadde fått tilsendt. Da jeg fortalte manageren min om det, sa hun: «Å nei, nei nei. Det er ikke den rollen du er aktuell for. Det er bestemoren».

les også Tori Spelling fikk kjeft for aprilspøk – nå forklarer hun

Når Moss tenker tilbake, så innrømmer hun at hun muligens overdriver en smule hvor stor overgangen var, men hun fastholder at «det skjedde over natten».

– Jeg gikk fra å være jente til å bli moren til moren, sier skuespilleren, som mener at menn ikke utsettes for samme type press.

2003: Carrie-Anne Moss og Keanu Reeves på premieren til «The Matrix: Reloaded» i Cannes. Snart gjør de comeback i rollene. Foto: LIONEL CIRONNEAU / AP

53-åringen presiserer at hun er tilfreds med alderen, men at det er krevende i hennes yrke. Den kanadiske stjernen sier hun alltid har sett opp til franske og andre europeiske kvinner fordi hun mener de fremstår så komfortable i eget skinn.

– Jeg har alltid ønsket å bli sånn. Jeg streber etter det. Men det er ikke enkelt i denne bransjen.

les også Sofia Vergaras eks må gi opp kampen om befruktede egg

Moss, som også figurerte i den norske TV-serien «Wisting», snakket om samme tema med Vanity Fair nylig. Da uttalte hun at mange kvinner utført plastiske inngrep, nettopp fordi de er redd for hva som vil skje når de får rynker i ansiktet.

– De vil forsøke å unngå å oppleve dette. Men sannheten er at det med stor sannsynlighet kan skje likevel. Da har man to problemer. Man må takle situasjonen som man forsøkte å unngå, og i tillegg har man kuttet opp ansiktet sitt.

Moss gjør senere i år reprise som Trinity i den fjerde «Matrix»-filmen sammen med motspiller Keanu Reeves (56).