TV-STJERNE: Hilary Duff, her på Tribeca Film Festival i New York i 2019. Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM / AFF

Hilary Duff får hovedrollen i «How I Met Your Father»

Seks år etter at «How I Met Your Mother» ble lagt ned, kommer en ny variant.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Situasjonskomedien «How I Met Your Mother» høstet mange priser fra den gikk på lufta første gang i 2005 og frem til den ble tatt av i 2014 – etter mer enn 200 episoder.

Fansen var fra seg av fortvilelse, men nå skal strømmetjenesten Hulu lage en såkalt «spin-off» – med Hilary Duff (33) i sentrum som Sophie.

TV-seerne får være med når Sophie tar sønnen med på reisen tilbake til 2021 for å avsløre mysteriet om hvordan hun møtte hans far. Altså i velkjent «How I Met Your Mother»-stil.

– Jeg har vært så utrolig heldig opp gjennom karrieren, som har fått spille så mange vidunderlige karakterer. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på rollen som Sophie, sier Duff til Variety.

Hun røper at hun er stor fan av originalserien.

– Jeg er beæret og en liten smule nervøs. Det er store sko å fylle, sier 33-åringen om at serieskaperne tør å satse på henne.

PRISBELØNT: Originalstaben, (f.v.) Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Josh Radner, Alyson Hannigan og Jason Segel på People's Choice Awards i 2012.

Allerede i 2014 ble det spekulert på en «How I Met Your Dad»-variant, men det ble blankt avvist.

Isaac Aptaker og Elizabeth Berger, skaperne av «This Is Us», skal skrive manuset og produsere den nye serien, mens hjernene bak «How I Met Your Mother», Carter Bays og Craig Thomas, står som eksekutive produsenter.

Hilary Duff gjør for øvrig snart comeback som Lizzie McGuire i en nye serie. Det var nettopp gjennom «Lizzie McGuire» fra 2001–2004 at Duff ble berømt verden over. Siden har hun figurert i serier som «Gossip Girl» og «Younger».

