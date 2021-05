KVINNE I TIDSKLEMME: Henriette Steenstrup i «Pørni». Foto: Marius Bjellebø / Viaplay

TV-anmeldelse «Pørni»: Koselig

Mine damer og herrer: Henriette Steenstrup.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Pørni»

Norsk dramakomedie i seks deler

Premiere på Viaplay søndag 2. mai

Manus: Henriette Steenstrup

Regi: Charlotte Blom, Gunnar Vikene

Med: Henriette Steenstrup, Nils Ole Oftebro, Vivild Falk Berg, Gunnar Eiriksson, Ebba Bellarubin Jacobsen Öberg, Jon Ranes, Jan Gunnar Røise, Ulrikke Døvingen, Henrik Mestad

De mest dramatiske tingene er allerede skjedd idet seeren slippes inn i «Pørni». Hovedpersonen Pernille (Steenstrup), som kalles Pørni av absolutt alle, inkludert barna hennes, er blitt skilt og har mistet sin søster i en tragisk ulykke.

Eks-mannen Finn (Røise), en forfatter som synes at hans eget liv er bra mye viktigere enn alle andres, bor nå i København med sin nye, nevrotiske kjæreste. Han stikker innom i Oslo en sjelden gang i blant, men karakteriseres ellers av sin utilgjengelighet.

«DU ER SÅ CRINGE!»: Vivild Falk Berg, Ebba Jacobsen Öberg, Jon Ranes og Henriette Steenstrup (fra venstre) i «Pørni». Foto: Marius Bjellebø / Viaplay

Svigerbroren Charlie (Morten Svartveit) sitter i rullestol, lam fra livet og ned. Han satt bak rattet da Pørnis søster døde. Sønnen deres, Leo (Ranes), er flyttet inn hos Pørni, i faren Ole Johans (Oftebro) gamle hus. Der bor også de to døtrene: Hanna (Falk Berg) og Sigrid (Jacobsen Öberg). Pørnis mor er også ute av bildet, hvilket har gitt pappa fritt leide til å stå frem som homofil, komplett med ny kjæreste (Stephen, spilt av Mestad).

TID FOR TRENING: Henrik Mestad, Nils Ole Oftebro og Henriette Steenstrup i «Pørni». Foto: Marius Bjellebø / Viaplay

Som vi skjønner: Ting har skjedd, og Pørni baler med ettervirkningene av alt sammen. Hun er vant til kompliserte familieforhold – hun jobber i barnevernet – og fritiden går med til å legge til rette for andre: Barna, faren, søsterens sønn og eks-mannen. Hun har definitivt noe dørmatte ved seg, og liten tid til å pleie seg selv, enn si sine egne drømmer og lengsler.

Hun er angrepet av både tidsklemmen og det tapet av selvtillit som mange kjenner på i middelalderen. Selv faren hennes er «needy» og trenger en omsorgsperson. Men det må det kanskje bli en slutt på snart, hva? Pørni er 45, og klokken tikker.

NY STIL FOR FAR: Nils Ole Oftebro og Henriette Steenstrup i «Pørni». Foto: Marius Bjellebø / Viaplay

Nå er det ikke egentlig noen mangel på norske serier om familier og sammensatte familieforhold, heri opptatt naboer og kolleger. «Side om side» er gått siden 2013, og har dessuten fått yngre, litt hippere arvtakere i «Aldri voksen» og «Mellom oss». Men vi klarer én til, all den tid den er så sjarmerende som «Pørni».

«Pørni» er selve definisjonen av sorgmunter. Livet gir Pernille en på trynet stadig vekk, men hun prøver så langt det er mulig å la være å «sutte på sorgens drops». (Selv om hun fremdeles legger igjen beskjeder på søsterens mobiltelefonsvarer).

Når det blir for ille, og ungene skriker til henne at alt hun gjør «er så cringe!», søker hun tilflukt i i garasjen, der hun kan ta et glass vin og se i veggen. Ganske snart skal det dukke opp et par beilere også. Men har hun tid til dem, nå som livet er blitt en serie utfordringer som avløser hverandre?

FRISTED: Henriette Steenstrup og Gunnar Eiriksson i «Pørni». Foto: Marius Bjellebø / Viaplay

Henriette Steenstrup har vært en unik tilstedeværelse i norsk underholdning i et par tiår nå, og «Pørni» er hennes baby, i sin helhet skrevet av skuespilleren selv (muligens en smule inspirert av filmen «Barn», der hun var med?). Karakteren hun spiller, slo undertegnede som en slags romkom-rolle fra nittitallet – spesifikt Bridget Jones – 20 år etter.

«Pørni» er velspilt, og de tre nye ansiktene – Ranes, Falk Berg og Jacobsen Öberg – er definitivt hyggelige bekjentskaper. Men det er likevel Steenstrups show, dette. Hun er limet og samvittigheten i alt som skjer, og det er hennes små triumfer som blir til våre egne, og hennes nederlag som får oss til å føle med.

Nyskapende TV er det ikke. Men ikke alt trenger å være det. Noen ganger er koselig nok.