HOVEDROLLE: Melissa Benoist, her på en prisutdeling i Los Angeles i fjor høst. Foto: NINA PROMMER / EPA

Slutt for «Supergirl»

Melissa Benoist (31) legger fra seg kappen.

Nå nettopp

Den kommende og sjette sesongen av TV-serien blir den siste.

Melissa Benoist, som spiller hovedrollen, melder selv nyheten på Instagram – en uke før innspillingen av siste runde starter i Vancouver i Canada.

«Å si at det har vært en ære å få portrettere den ikoniske skikkelsen, ville være en massiv underdrivelse. Når jeg ser den utrolig store innflytelsen serien har hatt på unge jenter verden over, føler jeg meg ydmyk og tom for ord», skriver skuespilleren, som er gravid i disse dager.

SUPERGIRL: Melissa Benoist på feiringen av episode nummer 100 i fjor – i Vancouver. Foto: Phillip Chin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Benoist forsikrer at rollen som Supergirl har hatt stor påvirkning også på henne personlig.

«Hun har lært meg styrke jeg ikke trodde jeg var i besittelse av – og å finne håp når det ser som mørkets ut. Og at vi er sterkere når vi står sammen», lyder det fra 31-åringen.

Benoist fikk fart på karrieren for ti år siden, da hun figurerte i flere TV-serier, blant annet Homeland». Hun spilte også rollen som Marley Rose i 42 episoder av «Glee», samt i den Oscar-vinnende filmen «Whiplash», før hun fikk rollen som Supergirl.

les også Heltinnenes hevn

I 2017 ble Benoist skilt fra skuespiller-ektemannen Blake Jenner (26) etter fire års ekteskap. Barnet hun venter, er det første for stjernen – som i fjor høst giftet seg på nytt med skuespiller Chris Wood (32).

«Supergirl», Supermanns kusine, bygger på tegneserien om superheltinnen med samme navn. Hun er en av de siste overlevende fra planeten Krypton. Serien vises på HBO Nordic.

Flere Rampelys-nyheter på VGTV:

Publisert: 23.09.20 kl. 14:17

Les også

Mer om Hollywood TV-serier Instagram