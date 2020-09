RØK IKKE LIKEVEL: Det så lenge ut til at Sandra Lyng ikke fikk være med videre i «Stjernekamp», men etter sendingen ble det klart at det hadde vært problemer med stemmene. Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

NRK: – Kommer ikke til å avsløre resultatet fra lørdagens «Stjernekamp»

Sandra Lyng får likevel være med videre etter stemmetrøbbelet. – Jeg tenkte «hææ ... er det sant?».

Nå nettopp

En forsinkelse i systemene til selskapet som leverer SMS-stemmene til NRKs «Stjernekamp», førte til usikkerhet rundt resultatet fra lørdagens sending. Sandra Lyng måtte først forlate konkurransen, men sent på kvelden fikk hun vite at hun får være med videre likevel.

Prosjektansvarlig for «Stjernekamp» i NRK, Mirja Minjares, forteller at de venter på en grundig gjennomgang fra Link Mobility, selskapet som leverer SMS-avstemningen til NRK. Selskapet sier i en uttalelse at de hadde en forsinkelse på sine systemer som førte til usikkerhet rundt stemmeresultatene.

Det er heller ikke klart hva det faktiske resultatet av avstemningen lørdag ble – og det kommer heller ikke til å bli avslørt.

– Vi kommer ikke til å gå ut med resultatet av hensyn til de som er igjen. Vi vil at alle artistene skal gå inn i neste uke med en god følelse, sier Minjares.

Ettersom de ikke kunne være trygge på resultatet, valgte de altså å gå videre med alle ni deltagere til neste uke.

les også Sandra Lyng ikke ute av «Stjernekamp» likevel – NRK hadde trøbbel med sms-stemmene

– Skal være trygge på at stemmene teller

Minjares sier at de ikke har hatt noen problemer med avstemningen i «Stjernekamp» de tidligere ukene, og at alle som har betalt for SMS-stemmene på lørdag skal få pengene tilbake.

– Kan seerne og deltagerne stole på at stemmene i «Stjernekamp» betyr noe?

– Ja, nå tar vi tak i dette for å sikre at stemmene teller og resultatet blir riktig. Slike situasjoner dukker heldigvis sjeldent opp, og dersom det skjer tar vi grep umiddelbart. Både artistene og seerne skal være trygge på at stemmene i «Stjernekamp» teller.

– Hvordan skal dere sørge for at dette ikke skjer igjen?

– Vi skal gå grundig gjennom rutinene med leverandøren vår og ta grep for å sikre at dette ikke skjer igjen.

les også Countrykveld på «Stjernekamp»: VG anmeldte låt for låt

«Hææ ... er det sant?»

Sandra Lyng sier at det siste døgnet har vært en emosjonell berg-og-dal-bane, men at hun er veldig glad.

– Jeg tenkte «hææ ... er det sant?». Jeg ble jo så lettet, også ble jeg skikkelig rørt av at folk antageligvis ikke ville ha meg hjem likevel. Jeg ble så utrolig takknemlig for det.

Lyng har ikke mistet tilliten stemmesystemet etter trøbbelet lørdag.

– Det er kult at NRK taklet det på den måten de gjorde – at de ga beskjed om at det ikke var riktig da de fant ut av det, og gikk videre med alle deltagerne.

Lyng sier at de andre deltagerne begynte å klappe da de fikk beskjeden om at hun var med videre.

– Det var en utrolig koselig reaksjon fra dem. Vi har blitt en skikkelig fin gjeng, så jeg skulle ønske vi kunne få lov til å klemme.

les også NRK: Ser ut som 38 millioner emojis gjorde at det knakk sammen

Stor forskjell i antall stemmer

Minjares forklarer at feilen med SMS-stemmene ble oppdaget fordi det var en stor forskjell i antall stemmer sammenlignet med forrige lørdag. I tillegg kom det inn flere stemmer etter at avstemningen var avsluttet.

– Hvorfor ble det ikke gjort noe før Lyng ble sendt ut, hvis dere så at det var færre stemmer enn sist uke?

– Vi så ikke det før vi hadde låst resultatet og meldt det videre. Det var først i etterkant at vi sammenlignet tallene med forrige uke og så forskjellen.

– Hvordan har dere jobbet for å unngå slike situasjoner etter stemmeproblemene i Melodi Grand Prix tidligere i år?

– Det var en ganske annen situasjon. Vi har siden jobbet hardt for å eliminere problemer med avstemning på nrk.no. Det fungerte problemfritt nå, men dessverre var det her vår eksterne leverandør som fikk problemer med SMS-systemet.

Minjares trekker frem at hun synes Lyng er utrolig modig som blir med videre i «Stjernekamp».

– Hun er en fantastisk artist, og det er ikke bare bare å takke ja til å bli med etter å ha vært gjennom noe sånt.

Minjares sier at dersom de får en tilfredsstillende gjennomgang av Link Mobility, vil de stole på dem fremover.

Administrerende direktør i Link Mobility, Ina Rasmussen, sier i en uttalelse at de har jobbet med SMS-avstemninger med NRK i mange år, og har gode rutiner for tester i forkant og overvåkning under TV-sendingene.

– Vi tar nødvendige grep for å sikre at alle systemer er kvalitetssikret før neste sending. Vi beklager den usikkerheten og ulempene dette har hatt for de flinke artistene, engasjerte seere og NRK. Alle som har betalt for å stemme via SMS, vil få pengene tilbake, sier Rasmussen i uttalelsen.

Publisert: 13.09.20 kl. 22:10