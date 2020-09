VANT: Catherine O'Hara vant prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie for sin rolle i «Schitt’s Creek». Foto: The TV Academy and ABC Entertainment

Emmy Awards: – Velkommen til PanEmmies

Talkshow-vert Jimmy Kimmel åpnet årets Emmy Awards med å fleipe med pandemien som herjer. – Du kan ikke ha et virus uten en vert, sa han fra scenen.

Oppdatert nå nettopp

På grunn av den pågående pandemien arrangeres årets prisutdeling digitalt fordelt på 20 byer i ti forskjellige land og med 130 forskjellige kameraer på de forskjellige stedene stjernene oppholder seg. Mange av dem sitter hjemme.

– Verden er trist akkurat nå, men TV har aldri vært bedre, fortsatte Kimmel fra scenen i Staples Center i Los Angeles ifølge CNN. Deretter kom han med et stikk mot president Donald Trump:

– Selvsagt er jeg her alene. Dette er ikke et valgmøte for «Make America Great Again».

Sjekk fjorårets Emmy-vinnere her

STYRER SKUTA: Jimmy Kimmel leder årets Emmy Awards. Foto: The TV Academy and ABC Entertainment

Kanadisk storeslem

Den kanadiske komiserien «Schitt’s Creek» ble den store vinneren på prisutdelingen.

Først fikk Cathrine O’Hara prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie, deretter fulgte Eugene Levy fra samme serie opp med samme pris for herrer. Deretter virket det som det toppet seg med at Eugene Levys sønn, Daniel Levy, vant prisen for beste manus i en komiserie.

Men det var langt fra over. Daniel Levy fikk sin andre Emmy for kvelden for sin birolle i «Schitt’s Creek», samtidig som Annie Murphy fikk prisen for beste kvinnelige birolle.

Deretter kunne Daniel Levy hente sin tredje pris, denne gang for beste regi i en komiserie for episoden «Happy Ending», som også vant beste manus.

Til slutt vant serien prisen for beste komiserie. Dermed vant de syv av syv mulige priser de var nominert til, og alle komiserie-prisene. Seriens åttende nominasjonen var for beste manus for episoden «The Presidential Suite» – en pris de vant for en annen episode.

RENT BORD: TV-serien «Schitt’s Creek» vant syv av syv mulige priser. Her Eugene og Daniel Levy. Foto: The TV Academy and ABC Entertainment

Her er vinnerne

Blant de nominerte dominerer Netflix og HBO med henholdsvis 37 og 32 nominasjoner. HBO-serien «Watchmen» har flest nominasjoner med sine elleve, tett etterfulgt av «Succession» med ti, «Ozark» med ni, «The Marvelous Mrs. Maisel» og «Schitt’s Creek» med åtte hver.

Her er listen over alle de nominerte med vinnerne uthevet etter hvert som de blir kåret:

Beste komiserie:

«Curb Your Enthusiasm» (HBO)

«Dead to Me» (Netflix)

«The Good Place» (NBC)

«Insecure» (HBO)

«The Kominsky Method» (Netflix)

«The Marvelous Mrs. Maisel» (Prime Video)

«Schitt’s Creek (Pop TV)

«What We Do in the Shadows» (FX)

Beste dramaserie:

«Better Call Saul» (AMC)

«The Crown» (Netflix)

«The Handmaid’s Tale» (Hulu)

«Killing Eve» (BBC America)

«The Mandalorian» (Disney+)

«Ozark» (Netflix)

«Stranger Things» (Netflix)

«Succession» (HBO)

Beste miniserie:

«Little Fires Everywhere» (Hulu)

«Mrs. America» (FX)

«Unbelievable» (Netflix)

«Unorthodox» (Netflix)

«Watchmen» (HBO)

Beste talkshow:

«The Daily Show with Trevor Noah» (Comedy Central)

«Full Frontal with Samantha Bee (TBS)

«Jimmy Kimmel Live!» (ABC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

The Late Show with Stephen Colberg (CBS)

Beste konkurransedrevne TV-serie:

«The Masked Singer» (Fox)

«Nailed It!» (Netflix)

«PuPaul’s Drag Race» (VH1)

«Top Chef» (Bravo)

«The Voice» (NBC)

Beste mannlige hovedrolle i komiserie:

Anthony Anderson som Andre «Dre» Johnson i «Black-ish»

Don Cheadle som Maurice «Mo» Monroe i «Black Monday»

Ted Danson som Michael i «The Good Place»

Michael Douglas som Sandy Kominsky i «The Kominsky Method»

Eugene Levy som Johnny Rose i «Schitt’s Creek»

Ramy Youssef som Ramy Hassan i «Ramy»

Beste mannlige birolle i komiserie:

Mahershala Ali som Sheikh Ali Malik i «Ramy»

Alan Arkin som Norman Newlander i «The Kominsky Method»

Andre Braugher som Captain Ray Holt i «Brooklyn Nine-Nine»

Sterling K. Brown som Reggie i «The Marvelous Mrs. Maisel»

William Jackson Harper som Chidi Anagoyne i «The Good Place»

Daniel Levy som David Rose i «Schitt’s Creek»

Tony Shalhoub som Abe Weissman i «The Marvelous Mrs. Maisel»

Kenan Thompson for forskjellige roller i «Saturday Night Live»

Beste kvinnelige hovedrolle i komiserie:

Christina Applegate som Jen Harding i «Dead to Me»

Rachel Brosnahan som Miriam «Midge» Maisel i «The Marvelous Mrs. Maisel»

Linda Cardellini som Judy Hale i «Dead to Me»

Catherine O’Hara som Moria Rose i «Schitt’s Creek»

Issa Rae som Issa Dee i «Insecure»

Tracee Ellis Ross som Dr. Rainbow «Bow» Johnson i «Black-ish»

Beste kvinnelige birolle i komiserie:

Alex Borstein som Susie Myerson i «The Marvelous Mrs. Maisel»

D’Arcy Carden som Janet i «The Good Place»

Betty Gilpin som Debbie «Liberty Bell» Eagan i «Glow»

Marin Hinkle som Rose Weissman i «The Marvelous Mrs. Maisel»

Kate McKinnon for forskjellige roller i «Saturday Night Live»

Annie Murphy som Alexis Rose i «Schitt’s Creek»

Yvonne Orji som Molly Carter i «Insecure»

Cecily Stron for forskjellige roller i «Saturday Night Live»

Beste mannlige hovedrolle i dramaserie:

Jason Bateman som Martin «Marty» Byrde i «Ozark»

Sterling K. Brown som Randall Pearson i «This Is Us»

Steve Carell som Mitch Kessler i «The Morning Show»

Brian Cox som Logan Roy i «Succession»

Billy Porter som Pray Tell i «Pose»

Jeremy Strong som Kendall Roy i «Succession»

Beste mannlige birolle i dramaserie:

Nicholas Braun som Greg Hirsch i «Succession»

Billy Crudup som Cory Ellison i «The Morning Show»

Kieran Culkin som «Roman Roy i «Succession»

Mark Duplass som Charlie «Chip» Black i «The Morning Show»

Giancarlo Esposito som Gus Fring i «Better Call Saul»

Matthew Macfayen som Tom Wambsgans i «Succession»

Bradley Whitford som Commander Joseph Lawrence i «The Handmaid’s Tale»

Jeffrey Wright som Bernad Lowe i «Westworld»

Beste kvinnelige hovedrolle i dramaserie:

Jennifer Aniston som Alex Levy on «The Morning Show»

Olivia Colman som Dronning Elizabeth i «The Crown»

Jodie Comer som Oksana Astankova i «Killing Eve»

Laura Linney som Wendy Byrde i «Ozark»

Sandra Oh som Eve Polastri i «Killing Eve»

Zendaya som Rue Bennett i «Euphoria»

Beste kvinnelige birolle i dramaserie:

Helena Bonham Carter som prinsesse Margaret i «The Crown»

Laura Dern som Renata Klein i «Big Little Lies»

Julia Garner som Ruth Langmore i «Ozark»

Thandie Newton som Maeve Millay i «Westworld»

Fiona Shaw som Carolyn Martens i «Killing Eve»

Sarah Snook som Siobhan «Shiv» Roy i «Succession»

Meryl Streep som Mary Louise Wright i «Big Little Lies»

Samira Wiley som Moria Strand i «The Handmaid’s Tale»

Beste mannlige hovedrolle i miniserie eller TV-film:

Jeremy Irons som Adrian Veidt i «Watchmen»

Hugh Jackman som Dr. Frank Tassone i «Bad Education»

Paul Mescal som Connell Waldron i «Normal People»

Jeremy Pope som Archie Coleman i «Hollywood»

Mark Ruffalo som Dominick og Thomas Birdsey i «I Know This Much Is True»

Beste mannlige birolle i miniserie eller TV-film:

Yahya Abdul-Mateen II som Calvin «Cal» Abar / Doctor Manhattan i «Watchmen»

Jovan Adepo som Young Will Reeves i «Watchmen»

Tituss Burgess som Titus Andromedon i «Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend»

Louis Gossett Jr. som Will Reeves i «Watchmen»

Dylan McDermott som Ernest «Ernie» West i «Hollywood»

Jim Parsons som Harry Willson i «Hollywood»

Beste kvinnelige hovedrolle i miniserie eller TV-film:

Cate Blanchett som Phyllis Schlafly i «Mrs. America»

Shira Haas som Esther «Esty» Shapiro i «Unorthdox»

Regina King som Angela Abar i «Watchmen»

Octavia Spencer som Madam C.J. Walker i «Self Made»

Kerry Washington som Mia Warren i «Little Fires Everywhere»

Beste kvinnelige birolle i miniserie eller TV-film:

Uzo Aduba som Shirley Chrisholm i «Mrs. America»

Toni Collette som Det. Grace Rasmussen i «Unbelievable»

Margo Martindale som Bella Abzug i «Mrs. America»

Jean Smart som Laurie Blake i «Watchmen»

Holland Taylor som Ellen Kincaid i «Hollywood»

Tracey Ullman som Betty Friedan i «Mrs. America»

Beste regi – komiserie:

«The Great» for episoden «The Great»

«The Marvelous Mrs. Maisel» for episoden «It’s Comedy or Cabbage»

«The Marvelous Mrs. Maisel» for episoden «Marvelous Radio»

«Modern Family» for episoden «Finale del 2»

«Ramy» for episoden «Miakhalifa.mov»

«Schitt’s Creek» for episoden «Happy Ending»

«Will & Grace» for episoden «We Love Lucy»

Beste regi – dramaserie:

«The Crown» for episoden «Aberfan»

«The Crown» for episoden «Cri de Coeur»

«Homeland» for episoden «Prisoners of War»

«The Morning Show» for episoden «The Interview»

«Ozark» for episoden «Fire Pink»

«Ozark» for episoden «Su Casa Es Mi Casa»

«Succession» for episoden «Hunting»

«Succession» for episoden «This Is Not for Tears»

Beste regi – miniserie, film eller «dramatic special»:

«Mrs. America» for episoden «Shirley»

«Normal People» for episoden «Episode 3»

«Unbelievable» for episoden «Episode 1»

«Unorthodox» for episoden «Part 1»

«Watchmen» for episoden «This Extraordinary Being»

Beste manus – komiserie:

«The Good Place» for episoden «Whenever You’re Ready»

«The Great» for episoden «The Great»

«Schitt’s Creek» for episoden «Happy Ending»

«Schitt’s Creek» for episoden «The Presidential Suite»

«What We Do in the Shadows» for episoden «Collaboration»

«What We Do in the Shadows» for episoden «Ghosts»

«What We Do in the Shadows» for episoden «On the Run»

Beste manus – dramaserie:

«Better Call Saul» for episoden «Bad Choice Road»

«Better Call Saul» for episoden «Bagman»

«The Crown» for episoden «Aberfan»

«Ozark» for episoden «All In»

«Ozark» for episoden «Boss Fight»

«Ozark» for episoden «Fire Pink»

«Succession» for episoden «This Is Not for Tears»

Beste manus – miniserie, film eller «dramatic special»:

«Mrs. America» for episoden «Shirley»

«Normal People» for episoden «Episode 3»

«Unbelievable» for episoden «Episode 1»

«Unorthodox» for episoden «Part 1»

«Watchmen» for episoden «This Extraordinary Being»

Publisert: 21.09.20 kl. 03:02 Oppdatert: 21.09.20 kl. 03:22