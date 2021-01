AMPERT: Det har vært opphetet stemning mellom Espen Thoresen og John Arne Riise hele den første uken av Farmen. Søndag møttes de i tvekamp. Foto: Alex Iversen / TV 2

Ute av «Farmen kjendis»: Beskylder motstanderen for juks

John Arne Riise tapte tvekampen mot Espen Thoresen. – Han jukset og ble tatt, men det fikk ingen konsekvenser, sier Riise.

Publisert: Nå nettopp

Årets sesong av «Farmen kjendis» er for fullt i gang, og søndag var det duket for den aller første tvekampen.

Den første til å forlate gården ble tidligere fotballspiller John Arne Riise (40). Riise tapte i kunnskapstest mot komiker og radioprofil Espen Thoresen (62).

– Jeg hater å tape, men her var jeg på villspor, sa han etter at tapet var et faktum.

Da Riise fikk opplyst at Thoresen hadde valgt kunnskap som gren, visste han at han var «underdog».

TVEKAMP: John Arne Riise valgte Espen Thoresen som andrekjempe. Thoresen valgte å møte Riise i kunnskap. Foto: Alex Iversen / TV 2

Riise hadde selv bedt storbonde Eli Kari Gjengedal om å bli valgt som førstekjempe. Dette fordi han hadde et ønske om å sende en person ut fra gården.

– Skal jeg trives på gården, og ha lyst til å være her lenger, så må den personen ut, sa han i episoden.

Personen han valgte som andrekjempe var kanskje ikke så overraskende Espen Thoresen.

VG har tidligere skrevet om konflikten mellom Riise og Thoresen, og stemningen som tidvis har vært amper i de første episodene.

Søndag eskalerte det.

TAPTE: John Arne Riise måtte forlate «Farmen kjendis» søndag. Foto: Alex Iversen / TV 2

Diskusjonen dem imellom ble på et punkt så ille at Riise gikk fra kamerateamet midt i et intervju.

Riise mente Thoresen gikk til personangrep da Thoresen dro inn familien hans i diskusjonen.

– Jeg sitter ikke her og hører på dritt. Jeg har egentlig bare lyst å skalle han ned, sa Riise i episoden.

De andre deltagerne ble forvirret da Thoresen etter intervjuet kom munter tilbake til gården, mens Riise kom gråtende.

GRÅT: Diskusjonen mellom Riise og Thoresen ble på et punkt så ille at Riise gikk fra kamerateamet midt i et intervju. Foto: Bilder fra «Farmen kjendis»

Da de to var på vei til kjempehyttene var det taust.

Men det stopper ikke der.

Til VG forteller Riise om ting som ikke kommer frem på TV.

– På vei til hyttene ransaket de Espen, og tok ham i juks.

Riise hevder at Thoresen hadde med seg flere A4-ark med notater fra gårdsboken.

I tillegg sier han at Thoresen gjemte vekk gårdsboken så fort han ble valgt som andrekjempe.

– Han jukset og ble tatt, men det fikk ingen konsekvenser, sier han.

– Et strategisk spill

Thoresen har blitt forelagt det Riise sier, men har en litt annen historie.

– Det var én lapp, og den stakk synlig ut av baklommen. Produksjonen spurte meg om hva det var, og så sa de at jeg måtte gi den fra meg, sier han og legger til:

– Jeg tenkte ikke så mye på det, og om jeg virkelig hadde prøvd, hadde ikke vært noe problem å gjemme den.

– Hva tenker du om at Riise sier du jukset?

– Jeg trodde Farmen var et strategisk spill, og at juksing er en del av forretningsdelen. Samme som det å oppgi falske yrker og slenge dritt oppi skogen. Så hvis det ikke er lov, skammer jeg meg veldig.

Ikke lov med notater

TV 2 bekrefter at de tok fra Thoresen notater, men sier ikke noe om hvor mange ark det er snakk om.

– John Arne sa ifra at Espen hadde skrevet notater. Disse ble i tråd med rutinene tatt fra han før han reiste ut til hytta, sier programredaktør i TV 2 Kathrine Haldorsen.

Hun sier det er fast rutine å sjekke bagene til deltagerne før de reiser til hyttene.

– Hvis de har med seg noe de ikke skal, blir det tatt fra dem av produksjonen. Deltagerne har ikke lov til å ta med seg notater ut til kjempehyttene.

Når det gjelder gårdsboken, disponerer deltagerne den som de selv vil.

– De står fritt til å lese og ta notater fra den hvis de ønsker det. Om Espen gjemte gårdsboken for John Arne eller ikke, har ikke vi kjennskap til. Det er uansett ikke noe vi ville involvert oss i.

– Særdeles lei hele fyren

Riise synes ikke noe om det Thoresen gjorde.

– Jeg forstår Farmen er mer underholdning enn konkurranse, men når det er fritt vilt så handler det mer om å jukse mest mulig enn å følge spillereglene. Da går luften ut av ballongen for min del, sier han og legger til:

– Når Espen på toppen av mobbing og baksnakking begynte å jukse, så ble jeg særdeles lei hele fyren.

Thoresen har uttalt at han har et likegyldig forhold til Riise, og at han ikke ønsker ham noe vondt.

Foruten konflikten med Thoresen hadde Riise et fint opphold på gården.

– Jeg elsker utfordringer og gikk inn i Farmen fordi jeg kunne konkurrere på et område jeg var fullstendig blank i.