«Hver gang vi møtes»-aktuelle Hkeem har aldri smakt alkohol

Rapper Hkeem (23) er den eneste artisten rundt bordet som skåler i alkoholfritt.

De andre drikker vin og øl mellom låtfremføringene, men Abdulhakim «Hkeem» Hassane holder seg til mineralvann. Under første måltid gjorde 23-åringen det klart for de andre at han ikke drikker.

– De andre syntes det var fascinerende å høre at jeg aldri hadde drukket, men ellers ble det ikke gjort noen stor greie ut av det, sier Hkeem til VG.

– Det hendte at noen av dem som vanligvis drakk alkohol, valgte å drikke brus noen av dagene, legger han til.

Da hedersgjest Maria Mena (34) inviterte de andre til champagnesmaking som aktivitet i premieren lørdag, sto Hkeem over.

– Jeg tenkte ikke noe særlig over det. Jeg har jo alltid vært avholdsmann, så det var ikke et problem for meg.

– De fleste blir sjokkert over at jeg aldri har rørt en dråpe alkohol, men de blir som oftest stolt av meg og sier at jeg aldri må begynne heller, sier han humoristisk.

Hkeem, som kommer fra Stovner i Oslo, har nigerske og ghanesiske aner – og er muslim. Beslutningen om å være avholdsmann bunner imidlertid ikke i religion.

– Jeg har bare aldri vært fristet til å prøve. Alkohol har aldri interessert meg, sier han.

Rapperen har aldri tenkt at han skiller seg spesielt ut fra andre i bransjen, selv om han foretrekker brus og eplejuice på fest.

– Alkohol er en vanlig greie blant mennesker uansett hvilket miljø man tilhører, sier han og hevder at han faktisk ofte får skryt fra kolleger for ikke å ha behov for å drikke.

Hkeem feirer ikke jul, men kjenner likevel på julestemning. Derfor valgte han å tolke Maria Menas ti år gamle juleklassiker «Home For Christmas» på TV – som ble belønnet med en firer på terningen fra VGs anmelder.

– Jeg har jo spist julemiddag med folk som feirer jul og har alltid syntes at det er koselig. Det var denne sangen jeg pleide å høre mye på i juletiden da jeg var yngre, og som alltid startet julestemningen for meg.

Han ga den ny, norsk tekst, hjulpet av produsent-teamet Kastell.

– Vi ønsket at folk virkelig skulle kjenne på den følelsen om å komme hjem, enten det er til en mor, en kone eller noen andre man elsker.

Hkeem, kjent for låter som «Fy Faen», «Svartingens synspunkt», «Sakte, men sikkert», «Ekte» og «Ghettoparasitt», kan skilte med to Spellemann-statuetter.

