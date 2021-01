BLE SYK: Ida Fladen (34) ble syk og måtte trekke seg fra gården. Foto: Bilder fra «Farmen kjendis» / TV 2

Ida Fladen trakk seg fra «Farmen kjendis»: − Helt jævlig å ligge her

Etter å ha vært sengeliggende i flere dager bestemmer Ida Fladen seg for å trekke seg fra «Farmen kjendis».

Publisert: Nå nettopp

Allerede i juni ble det kjent at Ida Fladen hadde trukke seg fra «Farmen kjendis», grunnet krystallsyken.

I onsdagens episode får vi et nærmere innblikk i hvordan det utspiller seg at hun måtte forlate gården, få dager etter innspillingsstart.

Programlederen og radioprofilen har vært lite å se i den første episoden. Onsdag kommer det frem at hun har vært sengeliggende i flere dager.

– Jeg håper det går over, men det føles helt jævlig å ligge her, og ikke kunne bidra med noe, sier Fladen i en samtale med Anniken Jørgensen.

Fladen forteller at hun har hatt sykdommen i nesten 20 år, og at hun normalt lever ganske fint med den.

– Men når de skikkelig anfallene kommer, som det har gjort nå, så går jeg helt ned for telling. Før jeg kom inn hadde jeg sett for meg at det kunne bli et «issue» på et eller annet tidspunkt, og at jeg kunne ha en dårlig dag. Men at det skulle klinke til på dag to hadde jeg virkelig ikke sett for meg.

SENGELIGGENDE: Ida Fladen prøver å samle kreftene etter at hun har fått en anfall av krystallsyken. Foto: Bilder fra «Farmen kjendis» / TV 2

Krystallsyke er ifølge Norsk Helseinformatikk en tilstand med anfall av kraftig svimmelhet som utløses ved spesielle bevegelser av hodet. Ofte oppstår det når man snur seg i sengen, eller når man setter seg opp i sengen. Sykdommen er ufarlig, men plagsom.

les også Tok opp 15 år gammel konflikt på «Farmen kjendis»: – Han var aggressiv

Tårevått

I episoden omtaler Jørgensen Fladen som sin beste venn på gården. Hun viser tydelig medfølelse, og ved siden av sengekanten til Fladen feller hun noen tårer.

Jørgensen sier hun kjenner seg igjen i det å ville noe så mye – og at det er vondt å ikke kunne bestemme over sin egen kropp.

I 2019 måtte Jørgensen selv trekke seg fra «Farmen kjendis» i siste sekund, etter at hun ble syk og sendt på sykehus.

Jørgensen sier Fladen må lytte til kroppen sin.

– Jeg har bare så lyst til å banne og skrike og grine. De siste dagene har vært tøffe. Jeg har hatt et håp om at jeg skal bli bedre, men på et punkt må jeg egentlig bare innse at det ikke blir bedre så lenge jeg er her. Jeg har prøvd, jeg har ikke noe mer å gi, sier Fladen.

UTE: Etter å ha prøvd å samle krefter i flere dager, kom Ida Fladen til et punkt der hun innså at hun måtte dra hjem for å bli bedre. Foto: Espen Solli

– Skikkelig nederlag

Og med det har en tydelig berørt Fladen bestemt seg. Det røde flagget blir heist, og Fladen bli hentet av programleder Tiril Sjåstad Christiansen.

– Det er ikke noe gøy, og det er et skikkelig nederlag, sier Fladen før hun forlater gården.

I en uttalelse til VG sier hun at hun hadde gledet seg helt enormt til å få oppleve «Farmen kjendis».

les også Linni og Svein i «Torpet kjendis»: – Det tøffeste jeg har vært med på noensinne

– Så det var ekstremt kjipt å måtte forlate gården så tidlig.

Hun sier det var maks uflaks når det kom til timing av sykdom.

– Som så klart var skikkelig ergerlig med tanke på hvor mye jeg ville dette. Men «life is life», som for øvrig er en undervurdert låt.