BTS og Bieber sensurert i Kina

Både gjester og innlegg i «Friends: The Reunion» ble sensurert i Kina. Flere medier melder at landets strømmetjenester kuttet både referanser til LHBT+, flere artister og snakk om urinering.

Det er ikke ukjent at kinesiske medier sensurerer det de mener er upassende innhold. Sist ut i klipperommet er «Friends: The Reunion» som hadde premiere 27. mai.

Ifølge BBC kuttet alle tre strømmetjenestene som hadde senderettigheter til programmet artist-gjestene BTS, Lady Gaga and Justin Bieber. De antar at grunnen er at disse tre angivelig skal ha fornærmet Kina tidligere.

Variety skriver at Gaga har vært uønsket i Kina siden hun i 2016 møtte Dalai Lama. Bieber skal ha havnet i søkelyset allerede i 2014, da han tok selfier ved et kontroversielt krigsminnesmerke i Tokyo. I 2017 ble han formelt svartelistet av kulturministeriet i Beijing på grunn av «vedvarende dårlig oppførsel».

BST skal ha fornærmet Kina i oktober da de mottok en pris for å ha fremmet forholdet mellom USA og Kina og i takketalen ikke nevnte hva kinesiske soldater ofret i Koreakrigen.

Tjenestene iQiyi, Alibaba’s Youku og Tencent Vide kuttet ifølge Variety også et innslag med en homofile fan – Ricardo fra Tyskland som fortalte at serien hadde gitt ham en følelse av tilhørighet.

– Jeg var en homofil mann som ønsket meg hår som Jennifer Aniston, så dere kan tenke dere hvor ensom jeg følte meg noen ganger, sa han i klippet som ble kuttet.

Også et klipp der en kvinnelig fan viser fram sin kjæreste som er kvinne ble klippet ut, i likhet med et bilde av Joey som har på seg underbukse med bilde av Ross på.

To av strømmetjenestene sensurerte også klippet der Monica forteller om da hun brente seg på en manet og fikk Chandler og Joey til å tisse på brannstedet.

«Friends: The Reunion» fikk terningkast 3 i VG og er tilgjengelig på HBO Nordic.