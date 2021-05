SPORTSREDAKTØR: Egil Sundvor i NRK. Foto: Erik Johansen/NTB

Egil Sundvor er nøkkelvitne i saken mellom NRK og Line Andersen

Sjefen i NRK-sporten er eneste redaktør på vitnelisten, og stevnet av begge parter i saken som starter tirsdag.



Klokken 09.30 starter rettsoppgjøret mellom programleder Line Andersen (47) og hennes arbeidsgiver NRK i Oslo tingrett.

Andersen saksøker for ugyldig oppsigelse, med bakgrunn i å ha blitt tatt av skjermen etter en lang karriere med høy profil og prestisjefylte TV-oppdrag i statskanalen.

Hun har selv varslet at hun tror det blir stygt i retten. NRK avviser at Andersen er utsatt for irettesettende omplassering.

Store og små

Sentralt i saken står NRKs sportsredaktør Egil Sundvor. Han har ikke uttalt seg om konflikten etter at den ble kjent for snart tre måneder siden.

VG har heller ikke lyktes å få en kommentar fra Sundvor før rettssaken starter tirsdag. Line Andersen ønsker ikke å kommentere denne saken.

Sundvor uttalte seg imidlertid da VG i desember 2019 meddelte at Andersen var tatt bort fra NRKs sjakksendinger.

– Vi har mange store og små programlederoppgaver som vi ønsker at Line Andersen skal gjøre, sa Sundvor da.

– Jeg har hatt mange store programlederoppgaver i årene som har vært og håper at det fortsetter, repliserte Andersen.

Det ble imidlertid verken store eller små programlederoppdrag på henne etter dette.

SAKSØKER NRK: Line Andersen ankommer Oslo tingrett tirsdag morgen.

Derimot har Andersen vært satt til opplæring i nettjournalistikk i avdelinger langt fra sporten, som Østlandssendingen og kulturavdelingen.

Ifølge NRKs sluttinnlegg til tingretten har dette skjedd «som følge av Andersens atferd og påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet i Sporten (…) Arbeidsmiljøet i Sporten har i flere år vært preget av uro og konflikt knyttet til Line Andersens atferd og påvirkning på andre ansatte. Ledelsen har tatt opp dette med Andersen, uten at det har ført til noen endring».

Ikke om kolleger

En rekke av Andersens sportskolleger er kalt inn som vitner av NRK. Blant dem Susann Michaelsen, Ole Rolfsrud og Jan Petter Saltvedt.

Andersen har for sin del kommunisert at det er ledelsen i NRK hun er i konflikt med.

«Dette handler ikke om mine kolleger», skrev hun i en intern epost til NRK-sporten i februar.

I et intervju med Dagens Næringsliv 7. mai beskrev hun søksmålet som en test på hva arbeidsgiver har lov til å gjøre – og at det er begått et grovt overtramp mot henne hvis hun får medhold.

«Egil Sundvor har fungert som Andersens nærmeste overordnede i store deler av saksforløpet, og har hatt en sentral rolle i NRKs saksbehandling og beslutninger rettet mot Andersen», heter det i sluttinnlegget fra hennes advokat Tron Blindheim.

«Redaktør Sundvor har vært Andersens direkte overordnede og har sentral kjennskap til saken. Han vil forklare seg om prosessen og grunnlaget for de beslutninger som er tatt», står det i sluttinnlegget fra NRKs advokat Anders Stenbrenden.

I hovedforhandlingen som starter i dag blir det innledningsforedrag fra begge parter.

Onsdag skal Line Andersen og NRK gi sine partsforklaringer. Disse følges av Egil Sundvor som første vitne.