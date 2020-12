TRE IGJEN: Bonden Ronny Stokland omgitt av (f.v.) Karina Dalbak, Camilla Jensen og Olivia Matningsdal. Foto: TV 2

Nå blir det ampert hos «Jakten»-bonden

Ronny Stokland (39) sliter med å gjøre alle frierne til lags. Én vurderer å forlate innspillingen.

Nå nettopp

Stemningen har så langt vært munter hjemme hos Klepp-bonden, men i mandagens episode av «Jakten på kjærligheten» oppstår det sjalusi og drama.

Olivia Matningsdal (38) og Karina Dalbak (41) får nemlig en følelse av at Stokland allerede har pekt seg ut en favoritt, og at det er Camilla Jensen (30).

I mandagens episode kommer det også tydelig frem at de to sistnevnte har god kjemi.

Jensen sier til bonden at hun «skal kapre hjertet hans», og Stokland betror i en aleneprat foran kamera at han setter pris på den oppmerksomheten han får fra nettopp Jensen i form av smil og blunk.

HÅPEFULL: Frier Olivia Matningsdal med Ronny Stokland. Foto: TV 2

Såpass anspent blir det i episoden at Matningsdal og Dalbak betror seg til hverandre, og begge feller noen tårer i frustrasjon.

Spesielt topper det seg når Jensen får Stokland på tomannshånd.

– Nå er det trykket stemning, sier Dalbak, som VG tidligere har omtalt, fordi hun er tibarnsmor.

– Man ønsker jo selv at man var den personen som skulle få litt mer ekstra tid, sier hun på TV og legger til at hun føler seg tappet for krefter.

les også Endelig får «Jakten»-frieren flørte igjen

Men Matningsdal er enda mer opprørt.

– Jeg er skuffet og lei meg, sier hun og gir uttrykk for at hun mener Ronny nå «må samle troppene og si det som det er».

– Det blir bare dumt å fortsette, sier Matningsdal og opplyser om at hun «ikke gidder mer», og at hun leker med tanken på å reise hjem.

Matningsdal legger ikke skjul på overfor VG at hun kvier seg litt for å se akkurat denne episoden på TV.

– Generelt er det jo ikke så gildt å se seg selv på TV. Det er helt forferdelig, egentlig, sier hun.

Selv om 38-åringen fremstår trygg på TV, så var hun ikke det.

– I starten ble jeg fysisk uvel, svettet og pulsen slo. Jeg hadde nesten litt angstfornemmelser, forklarer frieren, som presiserer at det gikk seg til etter hvert.

– Lenger ut i innspillingen klarte jeg å være meg selv, og det er jeg glad for. Det var målet mitt.

DEPPA: Olivia Matningsdal (t.v.) og Karina Dalbak deler sin frustrasjon. Foto: TV 2

– Men du vurderte altså å reise hjem, hvorfor?

– Jeg er ikke en sjalu person i utgangspunktet, og egentlig var jeg ikke sjalu der heller, men det oppsto mye drama. Jeg var jo betatt også. Så ja, da ville jeg bare hjem. Jeg tenkte at det ikke var verdt det lenger, altså å være der. For meg var det viktig at det var rettferdig for alle.

Der og da føltes det ikke rettferdig. Matningsdal sier at mye skjedde da kamerafolkene ikke var til stede.

– Vi tre som var igjen, var veldig forskjellige. Ikke alt blir vist på TV heller, men mer vil jeg ikke utdype.

les også Bonden Trine Turtum ville trekke seg

Stokland husker at Matningsdal på et tidspunkt sa at hun ville reise og bare «bli ferdig med hele greia».

Bonden erindrer også at Matningsdal og Dalbak mente han burde ta det endelige valget tidligere enn planlagt, noe han selv mener han kunne gjort, men som var uaktuelt med tanke på produksjonsplanen.

Bonden fikk heller ikke bestemme hvem han skulle få alenetid med.

– Jeg kunne komme med ønsker, men det var produksjonen som la opp løpet, sier han til VG.

les også «Jakten»-frieren hadde hemmelighet for bonden

Stokland røper for øvrig at han og frierne brøt noen regler. På kveldstid, utenom innspillingen, var det nemlig ikke lov med alenetid for to.

– Men det dreit vi litt i. Da kamerateamet reiste, ordnet vi det sånn at alle fikk et kvarter hver alene med meg. Da brukte vi stoppeklokke for at det skulle bli helt rettferdig, sier han og ler.

Men bonden slet også med følelsene underveis

– Jeg ble veldig glad i alle tre på hver sin måte. Valgene jeg tok da de var kun tre igjen, ble de aller verste.

At turbulensen nå skal vises på TV, tar han likevel med ro.

– Det kan ikke jeg styre. Det var sånn det var, og sånn det ble.

FAVORITT? Ronny Stokland og Camilla Jensen, som de andre kvinnene følte fikk mer tid med bonden. Foto: TV 2

Camilla Jensen synes ikke at bonden forskjellsbehandlet.

– Men vi merket alle at det ble dempet stemning på gården. Vi var jo tre som alle ville ha samme mann. Selv hadde jeg ganske god kontroll foran kamera. Det var verre på kvelden uten kamera, sier hun til VG.

Hvem som ryker først av de tre, skal ikke røpes. I dag har Matningsdal uansett bare godt å si om bonden.

– Ronny er en morsom, positiv og empatisk mann, og jeg har stor respekt for han. Han tok vare på alle. Enhver som tilbringer noen dager med Ronny, blir betatt, mener hun.

SJEKKEBONDE: Ronny Stokland. Foto: Bo B. Randulff/TV 2

Matningsdal, som bor i Vigrestad nær Klepp og bonden, ble meldt på «Jakten» av en venninne.

– Først sa jeg nei, flere ganger, men de overtalte meg. Det angrer jeg ikke på. Uten å røpe noe, kan jeg si at det var en flott opplevelse med masse latter og fine folk.

Før «Jakten» mener Matningsdal selv at hun var dårlig på flørting og dating. Nå renner det inn med henvendelser.

– Folk i alderen 22 til 60 år skriver til meg, det er fascinerende å se, ler hun.

ANSPENT: Olivia Matningsdal og Karina Dalbak i fortrolig prat foran kamera. Foto: TV 2

Flere rampelys-nyheter på VGTV:

Publisert: 14.12.20 kl. 07:34

Les også