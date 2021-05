ARRESTFOTO: Josh Duggar på politiets «Mugshot» fra forrige måned. Foto: Washington County (Ark.) Jail

Realitykjendis Josh Duggar tiltalt for besittelse av overgrepsmateriale

Skandaleombruste Josh Duggar (33) skal ha hatt over 200 bilder av overgrep mot barn på sin PC.

Gerald Faulkner, agent i Sikkerhetsdepartementet i USA, sier ifølge People at materialet som ble funnet på Duggars datamaskin er noe av det verste han har vært nødt til å studere.

Duggar, kjent fra realityserien «19 Kids and Counting» på TLC, som eldste barnet til Michelle og Jim Duggar, ble arrestert 29. april. Da var det gått litt over ett år siden politiet beslagla Duggars PC.

33-åringen, som også tidligere har vært etterforsket for seksuelle overgrep mot fem mindreårige – deriblant fire av sine egne søstre da han selv var tenåring, ble pågrepet få dager etter at han og kona Anna Renee Duggar forkynte for verden at de venter barn nummer seks.

Duggar har sittet i varetekt siden pågripelsen. Han nekter skyld.

Duggars advokater har også tidligere uttalt til E! News at Duggar kommer til å kjempe hardt for frifinnelse i retten.

Under en timelang digital rettshøring i Arkansas onsdag, kom detaljene frem. Duggar skal ha lastet ned det ulovlige materialet fra nettet.

I RETTEN: Josh Duggar i Arkansas i 2014, etter at han ble anklaget for å ha misbrukt fire av sine egne søstre. Foto: Danny Johnston / AP

Ifølge sikkerhetsagenten skal ofrene på materialet være i alderen 18 måneder til 12 år.

– Og jeg kan si at i løpet av de 11 årene som jeg har holdt på med dette, og de tusener på tusener av overgrepsbilder og videoer med barn jeg dessverre har måttet se, så inngår dette på topp-fem-listen over det verste jeg noensinne har måttet gå gjennom, uttalte Faulkner under høringen.

Vil kjempe i retten

Dommer Christy Comstock kunngjorde at Duggar kan løslates fra varetekt i påvente av rettssak, men han får ikke returnere til familien sin, selv om hans advokater har søkt om det.

Dommeren sa at hun «ikke har samvittighet til» å sende Duggar hjem til kona og barna deres, som er i alderen 11–17 år.

I stedet må ha oppholde seg hos noen venner som kan overvåke ham, og han må bære et elektronisk apparat som skal kartlegge hans bevegelser. Han får kun treffe sine barn under oppsyn, og han får ikke omgås noen andre barn – heller ikke nevøer og nieser.

Rettssaken er berammet til juli. Strafferammen er på 40 år.

Tatt av lufta

Duggar, politisk aktivist og tidligere ansatt i Family Research Council, måtte våren 2015 trekke seg fra jobben da hans overgrep mot søstrene i ungdommen ble offentlig kjent. Han beklaget da oppførselen sin og sa at «det fantes ingen unnskyldning» for det han hadde gjort.

I kjølvannet av dette ble også TV-serien tatt av lufta permanent.

