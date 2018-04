PÅ PREMIERE: Ruby Rose og Jess Origliasso sammen på Australia-premieren av «Pitch Perfect 3» i Sydney i slutten av november. Foto: Lisa Maree Williams / Getty Images

Brudd for kjendispar

Publisert: 02.04.18 07:40

Etter to års samboerskap melder «Orange Is the New Black»-skuespiller Ruby Rose at hun og kjæresten går hver til sitt.

Australske Ruby Rose (32) kunngjorde selv bruddet på sin Twitter-konto, og understreket at det ikke var noen aprilspøk.

Hun har jobbet som både modell, DJ og programleder før hun også ble kjent som skuespiller i blant annet TV-serien «Orange Is the New Black» og filmen «Pitch Perfect 3».

De siste to årene har hun vært sammen med sanger Jess Origliasso, som også er fra Australia. De to har ofte delt sin kjærlighet til hverandre i sosiale medier.

Søndag skriver Rose på Twitter: «Jeg har de to siste årene delt livet mitt med og lært av et utrolig menneske. Det er en erfaring jeg er velsignet som har hatt. Brudd er alltid utrolig vanskelige for dem som er involvert, men jeg kan si at jeg utelukkende er takknemlig for opplevelsene vi har delt. Det er med et tungt hjerte jeg deler at Jess og jeg gikk fra hverandre for noen måneder siden.»

«Vi elsker hverandre fremdeles veldig høyt og jeg vil alltid være hennes største støttespiller», fortsetter Rose, som også legger til at dette ikke er noen aprilspøk:

«Jeg skjønner at det er 1. april i dag, men jeg ville aldri ha brukt noe så personlig som en aprilspøk».

De to ble sist sett sammen på den røde løperen på premieren av «Pitch Perfect 3» i Australia i november. Jess Origliasso delte et bilde av de to på Instagram i starten av mars.

