TV-STJERNE: Skuespiller og produsent Mariska Hargitay på filmfestival i New York i oktober i fjor. Foto: Astrid Stawiarz / GETTY IMAGES

«Law & Order»-stjernen Mariska Hargitay: – Det har vært ganske så svart

Publisert: 29.03.18 21:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TV 2018-03-29T19:39:06Z

Skuespiller Mariska Hargitay (54) var bare tre år da hun ble vitne til morens voldsomme død.

I et intervju med People snakker TV-stjernen åpenhjertig ut om det som er hennes aller største sorg i livet.

Moren, filmstjernen og sex-symbolet Jayne Mansfield, hadde Mariska og to av hennes fire små søsken i baksetet da det gikk fryktelig galt 29. juni 1967. Bilen kjørte inn i en trailer bakfra, og Mansfield døde momentant – 34 år gammel. De tre barna i baksetet slapp med mindre skader.

Ikke bare har sorgen over å miste moren preget Hargitay gjennom alle årene siden. Hun forteller at hun utviklet en følelse av å forvente det verste i enhver sammenheng.

– Jeg utviklet katastrofetanker, forteller 54-åringen, best kjent fra krimserien «Law & Order» og «Law & order: Special Victims» og rollen som politietterforsker Olivia Benson.

– Den måten jeg har levd med tapet på, er virkelige å kjenne på det. Det er som de sier – den eneste måten å komme ut på, er å passere gjennom.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hargitay vokste opp med faren, skuespiller, tidligere Mister Universe og bodybuilder-champion Mickey Hargitay og kvinnen han senere giftet seg med.

– Opp gjennom livet har jeg prøvd å unngå lidelse, tap og det å føle for mye. Men etter hver har jeg i stedet har jeg lært å ta imot det. Før eller siden må man kjenne på det uansett.

Men det å dyppe inn i vonde og såre følelser har kostet.

– Jeg har på en måte funnet meg selv igjen, men det har absolutt ikke vært lett. Det har vært ganske så svart. Men på den annen side kan livet også være veldig lyst, sier Hargitay, som er gift med skuespiller Peter Hermann (50) og mor til tre.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hun har bare gode minner om moren, som var skuespiller, sanger og en av de aller første Playboy-bunnyene. Datteren mener likevel at verden ikke så alle de øvrige kvalitetene Jayne Mansfield var i besittelse av.

– Moren min var fantastisk vakker og et glamorøst sex-symbol. Det folk ikke vet, er at hun også spilte fiolin og hadde en IQ på 160. Hun var mor til fem, og hun elsket hunder, sier Hargitay.

Horatio i «CSI Miami» : Fikk kultstatus – så ble det stille

Skuespilleren omtaler moren som sin aller største inspirasjonskilde.

– Jeg husker en person sa til meg en gang at det eneste jeg trenger å gjøre for å huske moren min, er å se meg selv i speilet. Hun er fortsatt med meg.

Jayne Mansfield rakk å spille i mange TV-serier og filmer før hun døde. Hun vant også en Golden Globe-statuett (for «The Girl Can’t Help It» i 1956. Datteren har også sikret seg det gjeve trofeet (for «Law & order»). I tillegg har Hargitay vunnet en rekke Emmy-priser og andre utmerkelser opp gjennom årene.

Faren, Mickey Hargitay, døde av kreft i 2006, 80 år gammel.

– Det var et enormt tap å miste dette mennesket som var mitt alt, og hvor jeg hentet styrke og kraft. Et menneske som hadde så stor tro på meg, sier Hargitay om faren.

Denne artikkelen handler om TV-serier

Hollywood