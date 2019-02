TV-PAR: Emily Deschanel and David Boreanaz spilte kolleger og par i «Bones». Foto: Twentieth Century Fox

«Bones»-stjernene med knusende seier over TV-kanalen

To år etter at «Bones» ble tatt av lufta, er Fox dømt til å betale Emily Deschanel (42) og David Boreanaz (49) svimlende summer.

Publisert: 28.02.19 00:46







Da den amerikanske krimserien ble nedlagt i mars 2017 – 12 år etter at den hadde premiere – var det alt annet enn god tone mellom de to hovedrolleinnehaverne og Fox.

Sammen med manusskribenten og produsenten for serien gikk Deshanel og Boreanaz til søksmål for det de hevdet var uteblitt betaling for distribusjon av «Bones» på en rekke plattformer.

Nå har en voldgiftsdommer ifølge TMZ fastslått at TV-giganten må bla opp 179 millioner dollar, altså over 1,5 milliarder kroner, til de fire saksøkerne. Dommeren skal ha landet på at Fox har løyet for å slippe unna økonomiske punkter i kontrakten, og derfor er om lag én milliard av det skyhøye beløpet en bot for nettopp det.

Privat rettergang

Voldgift er en form for privat rettergang der en tvist løses av en voldgiftsrett i stedet for av de alminnelige domstoler. En voldgiftsbehandling foregår stort sett på samme måte som en rettssak, med avsigelse av dom. Dommerne oppnevnes av partene.

Deschanel er naturlig nok fornøyd med sakens utfall.

– Vi er så stolte over den krevende jobben vi gjorde for «Bones i 12 sesonger og har bare ønsket at Fox skal følge opp sine løfter og avtaler og forpliktelser, sier skuespilleren ifølge TMZ.

Boreanaz på sin side mener at dommen i voldgiftsretten viser at de har snakket sant hele tiden.

– Og vi får nå ekstra kompensasjon på grunn av det. Nå håper jeg bare at Fox blir pålagt å gjøre opp for seg uten ytterligere utsettelser, sier han.

– Vil anke

Men Fox er langt fra tilfreds, skriver TMZ, som sier de har kilder i kanalen som hevder at de vil påklage avgjørelsen og føre saken for en alminnelig domstol.

Deaschanel spilte rollen som den sære rettsmedisineren Temperance Brennan, mens Boreanaz spilte agenten Booth. I Norge var det TV3 som sendte serien. Den sendes fortsatt i repriser flere steder, og den kan strømmes på Netflix og Viaplay.