Britisk «MasterChef»-kjendis kollapset og døde

Publisert: 23.04.18 14:27

Stjernekokk Matt Campbell (29) løp London Marathon til minne om sin døde far da han selv falt livløs om.

Campbell, som kom seg helt til semifinalen i «MasterChef Professionals» i desember i fjor, hadde løpt litt over halve maraton-strekningen da han fikk et illebefinnende og segnet om. Helsepersonell på stedet forsøkte å redde 29-åringens liv, men han ble erklært død på sykehuset kort tid etter.

BBC , The Mirror , Evening Times og andre store medier melder om dødsfallet.

TV-kjendisen postet like før styrkeprøven et bilde av trøyen og treningsutstyret sitt på Instagram , hvor han takket for muligheten til å løpet til minne om sin avdøde far, Martin Campbell, som døde i 2016.

Matt Campbell løp for veldedighetsorganisasjonen The Brathay Trust, som inspirerer unge mennesker til å ta grep om livene sine.

« Alle i organisasjonen rundt London Marathon ønsker å uttrykke de dypeste kondolanser til Matts familie og venner », sier arrangørene etter den tragiske hendelsen.

Ennå er det ikke kjent hva som forårsaket 29-åringens død. Han skal ha vært i god form og hadde nettopp løpt et annen maraton.

På kjendiskokkens Instagram, hvor han har nærmere 11 millioner følgere, strømmer det på med sørgemeldinger og kondolanser.

