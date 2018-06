SPENT: Tone Damli debuterer som programleder for «Love Island». Foto: TV3

Tone Damli blir programleder for sjekke-TV: – Alltid opptatt av kjæresteri

Publisert: 08.06.18 06:58

TV 2018-06-08T04:58:47Z

Popartisten Tone Damli (30) gikk mange runder med seg selv før hun sa ja til å fronte den omstridte realityserien «Love Island».

«Love Island» har skapt mange overskrifter i Storbritannia på grunn av drama, sex og skandaler . Single gutter og jenter filmes i luksuriøse omgivelser i varmen. Og sånt blir det rabalder av.

Før jul ble det klart at TV3 skal lage en norsk variant , og nå kan seerne belage seg på at Tone blir for «Love Island» det Triana Iglesias (36) er for «Paradise Hotel» .

Tone hadde ikke akkurat sett for seg selv i denne programlederrollen, men ble invitert på et møte.

– Etterpå var jeg over meg av interesse. Det skal også sies at jeg lenge har hatt lyst til å jobbe mer innen TV, noe jeg trives ekstremt godt med, og aller helst i en ledende rolle, sier hun i et e-post-intervju med VG.

Husker du ? Røpet trusetriks

Hun tror jobben blir spennende og utfordrende, og at den kanskje vil åpne nye dører.

– Jeg har aldri vært redd for å hoppe inn i ting og ta sjanser.

Etter at hun ble nummer to i «Idol» i 2005 , har Tone figurert i en rekke TV-settinger. Hun har hatt egen dokuserie på TV 2 og vært med i både «Skal vi danse» og «Hver gang vi møtes» på samme kanal. I tillegg har hun vært «Idol»-dommer .

Rørt Tone : – Gråt da jeg så meg selv på TV

Sogndalkjendisen sier at hun har fått tilbud om programlederjobber før, men at det først er det siste året hun har følt seg moden for det.

Romantisk

«Love Island» kjente Tone imidlertid ikke til før hun ble kontaktet, og hun hadde visse betenkeligheter.

– Det har jeg alltid, uansett hva det gjelder. Jeg har gått mange runder frem og tilbake. Tankene var mange da det ble introdusert for meg, og jeg fikk se episoder fra den engelske versjonen. Til syvende og sist landet på at jeg kun ser fordeler ved å takke ja. Jeg synes det virker fengende og blir selv lett engasjert av slike programmer, innrømmer hun.

– Jeg er jo selv en romantiker og har alltid vært opptatt av kjæresteri. For meg er dette er en ung og moderne variant av «Jakten på kjærligheten». Altså, dette er et program for folk som vil finne seg en kjæreste.

Tone tror mange er lei av å bruke dating-apper, og mener at «Love Island» er en annerledes og morsom måte å møte noen på.

– Om du var singel, kunne du selv stilt opp i programmet?

– Det er vanskelig å svare på da jeg strengt tatt nesten «aldri» har vært singel, forklarer sangeren, som er samboer med Markus Foss (35) og mor til lille Billie (3) . Før det var hun kjæreste med Aksel Hennie (42) , og før den tid var Simen Wardenær (44) den utkårede.

– Faren er kanskje at de mannlige deltagerne faller for programlederen i stedet?

– Haha, det tror jeg ikke, svarer Tone.

Frykter ikke stempel

Når det gjelder «omstridt»-stempelet knyttet til «Love Island», er ikke Tone særlig engstelig.

– Jeg har hatt såpass mange stempler knyttet til meg opp gjennom årene, så det bekymrer meg svært lite. Dessuten fungerer jeg slik at når jeg først gjør noe, så går jeg «all in». Jeg ville slett ikke vært flau over et slikt stempel. «Love Island» er et nytt konsept, og ingen av oss vet egentlig helt hvordan det blir. Det eneste jeg vet, er at jeg har troen på at det blir fint og underholdende.

Singel fikk hard medfart : «Tørt om sadosex»

– Men du skjønner at serier som dette har et noe frynsete rykte?

– Ja, det gjør jeg, men jeg er en av dem som elsker å se på. Stolt reality-digger!

Fikk du med deg ? Her gjør Tone pop-comeback

Mer musikk

Programlederdebuten betyr ikke at Tone legger musikken på hylla. De siste årene har 30-åringen bare sporadisk sluppet nye låter – til vekslende mottagelse .

– Gjennom hele karrieren har jeg spilt på mange strenger og trives med det. Musikken vil alltid være der, og jeg kommer til å jobbe parallelt med musikk mens jeg holder på med TV-innspillingen, opplyser Tone – som forteller at Solveig Kloppen (46) og Guri Solberg (41) er «fantastisk dyktige programledere» hun henter inspirasjon fra.

Datteren blir med

Men TV-jobben blir tidkrevende, og som småbarnsmamma må Tone ta visse grep.

– Nesten hele høsten vil gå med, så derfor tar jeg Billie med på tur. Jeg kunne aldri vært så lenge borte fra henne. Da måtte jeg sagt nei til jobben.

Tilbakeblikk : Tone viste frem babyen

Innspillingen av «Love Island» skal skje i utlandet, men TV-kanalen røper ennå ikke hvor. Utvelgelsen av deltagere pågår i disse dager.

TV3 skryter

TV3 er stolte over å ha Tone med på laget.

– Tone har en karisma og naturlig utstråling som gjør henne til den ultimate programleder til denne produksjonen, sier programdirektør Andreas Bakka Hjertø.

Kriger om unge seere : Festing, flørt og sex

«Love Island» er den største reality-suksessen i Storbritannia på mange år, og er solgt til 40 land. Premieren på fjerde sesong ble med sine nærmere tre millioner seere nylig det mest sette på britiske ITV2 noensinne.

Tvisten er at seerne kan være med å stemme folk inn og ut via en app. Episodene spilles inn dagen før de sendes på TV. ITV produserer serien i Norge. den skal vises på TV3, Viafree, Viafree og Viaplay. Premieren blir til høsten.

Til høsten dukker også skandaløse «Ex on the Beach» opp i norsk drakt på TV3s rival Discovery: