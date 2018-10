STOLT MAMMA: Caterina Scorsone, her avbildet i 2016 med yngstedatteren Paloma i magen. Foto: Mike Windle / GETTY IMAGES

«Grey’s Anatomy»-stjerne hyller datter med Downs syndrom

TV 2018-10-03T08:42:18Z

Skuespiller Caterina Scorsone (36) tar et kraftig oppgjør med hvordan man omtaler Downs syndrom.

Publisert: 03.10.18 10:42

Den kanadiske TV-stjernen, best kjent fra rollen som legen Amelia Shepherd i sykehusserien «Grey’s Anatomy» (TV 2 Livsstil), er mamma til to jenter på seks og to år. Den yngste, Paloma Michaela, er født med Downs syndrom.

Scorsone postet denne uken flere glade bilder av tåringen. Budskapet er klart:

« Oktober er måneden for opplysning rundt Downs syndrom, så her har dere litt info », starter 36-åringen.

Hun fortsetter:

« Én av 700 babyer blir født med Downs syndrom. Ordbruk er viktig. Foreldre har ikke én til 700 «RISIKO» for å få et barn med Downs syndrom. Foreldre har én til 700 «SJANSE» for å få et barn med Downs syndrom. Akkurat som de har 50 prosents SJANSE for å få en jente eller en gutt (med noen vakre variasjoner også blant dem ).

Scorsone runder av med å skrive at «Ulikheter er vakkert».

« Språk er med på å forandre hvordan folk tenker. Ord er viktig », lyder det fra TV-stjernen, som føyer til en rekke hastagger, deriblant #nothingdownaboutit.

I bildeserien ligger også et kjærlig kjærlig motiv av lillesøster og storesøster Eliza sammen.

Engasjementet for økt forståelse for mennesker med Downs syndrom strekker seg ikke kun til denne måneden, men er en hjertesak «Grey’s Anatomy»-kjendisen brenner for året rundt.

Scorsone har tidligere uttalt skrevet til alle sine følgere på bildedelingstjenesten, der hun følges av over 1,6 millioner fans, at lille Paloma er en velsignelse som overgår alle hennes drømmer.

Hun har døtrene med ektemannen Rob Giles, som hun giftet seg meg for ni år siden. Bildet under er fra jul i fjor: